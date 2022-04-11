Сегодня в регионе стартовала выдача разрешений на весеннюю охоту

Традиционно охота будет открыта по группам районов. В южной части Таймырского Долгано-Ненецкого округа сезон охоты продлится с 21 по 30 мая. В северной части — с 1 по 10 июня. Охота на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток осуществляется в течение 30 календарных дней только в закреплённых охотничьих угодьях в специально отведённых местах с первой субботы мая. Весенняя охота на медведя открыта с 15 апреля по 10 июня для жителей южных и центральных районов края, с 1 мая по 10 июня – для жителей северных территорий.

Подать заявление на выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов можно в ходе личного приёма в Красноярске по адресу: ул. Карла Маркса 78б, каб. 6-09 или в районах края в местах приёма граждан. Ознакомиться с графиком работы охотинспекторов на территориях можно по ссылке.

Также заявление можно подать через многофункциональные центры и на портале «Госуслуги». В случае электронной подачи заявления необходимо прикрепить к заявлению документ, подтверждающий оплату государственной пошлины.