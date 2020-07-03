Сегодня в России стартовала основная волна ЕГЭ-2020

Выпускники сдают географию, литературу, информатику и ИКТ. В Красноярском крае в этих экзаменах принимают участие 3 672 человека, из них 2 352 пишут ЕГЭ по информатике и ИКТ, 1 089 – по литературе и 231 – по географии. Об этом сообщает региональное министерство образования.

Всего в крае открылось 103 пункта проведения экзаменов (ППЭ), из них 28 – на труднодоступных территориях и 5 ППЭ организовано на дому для выпускников с ограниченными возможностями здоровья. При входе в пункт у всех участников измеряют температуру бесконтактным термометром, выпускникам предложено по желанию остаться в маске и перчатках, обработать руки антисептическим средством. Для организаторов ЕГЭ средства индивидуальной защиты – мера обязательная.

Раньше в аудитории для проведения экзамена находились 15 человек, а в этом году их количество сократилось, также произведена так называемая зигзагообразная рассадка. Это позволит сохранить социальную дистанцию в 1,5 метра. Перед каждым экзаменом проводится уборка всех помещений с применением дезинфицирующих средств.