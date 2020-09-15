МАУ ИЦ «Норильские новости»

Сегодня в России зафиксировано максимальное количество заболевших COVID-19 с 27 июля

Сегодня в России зафиксировано максимальное количество заболевших COVID-19 с 27 июля

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Сегодня в России зафиксировано максимальное количество заболевших COVID-19 с 27 июля

По данным оперштаба, за сутки зафиксировано 5529 человек.

Сегодня в России зафиксировано максимальное количество заболевших COVID-19 с 27 июля

На сегодняшней день в стране зарегистрировано 1 073 849 случаев. А за последние сутки зафиксирован новый максиму с 27 июля – 5529 человек. Суточный прирост в стране по-прежнему составляет не более 0,5%.

Число вылечившихся за сутки увеличилось на 5605 человек. Всего по России выздоровело 884 305 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 82,3% от общего числа заразившихся.

За прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции умерло 150 человек, что является максимумом с 31 июля. Общее число умерших составило 18 785 человек.

В Красноярском каре сегодня зарегистрирован 101 новый случай заболевания. Больше всего случаев – в Красноярске (16), Норильск сегодня на четвертом месте – 2 новых случая за сутки. Также зафиксировано 89 случаев выздоровления и два случая летального исхода.

15 сентября в 18:46 1790
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