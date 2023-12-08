Сегодня в стране стартовала Всероссийская акция «Крепка семья — сильна Россия»

«Основная задача акции — пропаганда семейных ценностей, традиций, культуры российской семьи. И очень важно, что стартовой площадкой акции стал наш регион. Сегодня Норильск присоединяется к краю и до апреля в городе будут проходить разные тематические мероприятия», — сообщила Елена Туманова, депутат Норильского городского Совета.

Акция состоит из двух частей. Первая – образовательная — направлена на погружение детей в знакомство с семейными ценностями, изучение качеств семьи, традиций и культуры. А вторая — творческая, в ходе неё дети вместе с родными создадут географию своей семьи.

В рамках акции одновременно стартовал творческий проект «Соцветие семейных ценностей России», в котором приняли участие воспитанники детского сада «Весёлые человечки». Дети старших и подготовительных групп на заготовленных кружочках должны были изобразить, как они представляют важные для семьи качества — любовь, дружбу, понимание. А затем собрать из них семицветик. Помогала ребятам в этой непростой задаче Карамелька, героиня мультфильма «Три кота». На белых кружочках появились цветы, сердечки, семьи, крепко держащиеся за руки. Кто-то изобразил яркое солнце, а кто-то чистое голубое небо. Но все сюжеты пронизаны любовью, это чувство дети попытались выразить в своих рисунках. Завершилось мероприятие зажигательными танцами и тёплыми обнимашками с любимым мультперсонажем.

При подготовке данного материала нам стало интересно: «А что думают родители об этой акции?» Мыслями поделилась Дарья Правдивцева, мама прелестной дочки и наш шеф-редактор:

«Мы в беседах с детьми не всегда успеваем или даже не задумываемся, чтоб поговорить о семье. О том, какой она должна быть, обсудить разные модели семьи. Но хорошо, что в нашей стране есть такие акции, которые помогают ориентировать подрастающее поколение на здоровые духовные ценности. Сразу задумываешься, что нужно чаще обсуждать с детьми тему важности семьи, чтобы в будущем они могли построить крепкую ячейку общества».



Добавим, акцию реализует партия «Единая Россия» в рамках проекта «Мир возможностей».