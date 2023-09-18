Сегодня в зону проведения специальной военной операции отправились двое норильских добровольцев
Сегодня в зону проведения специальной военной операции отправились двое норильских добровольцев
По словам военного комиссара города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого автономного района Алмаза Габбасова, каждую неделю из Норильска в зону СВО уезжают по 2–3 добровольца. Всего с апреля туда отправились 74 норильчанина.
- Добровольцы приходят в военкомат или пишут заявление в мобильных пунктах. Далее они проходят медкомиссию. Если с морально-психологическими показателями и здоровьем всё в порядке, то они заключают контракт и отправляются на службу. С момента заполнения заявления до отправки проходит примерно 7-10 дней, — рассказал Алмаз Габбасов.
Условия оплаты не изменились: единовременно доброволец получает 100 тысяч рублей от города и 300 тысяч рублей — от губернатора. При заключении контракта на 1 год и больше — ещё 195 тысяч от Министерства обороны. Ежемесячное денежное довольствие военнослужащего в районе боевых действий — от 204 тысяч рублей. Конкретную специальность добровольцы получат уже в воинских частях. Особенно на линии фронта нужны водители, танкисты, снайперы, связисты, медики, механики и наводчики.