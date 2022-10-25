Сегодня ветеран войны Дмитрий Конопля отмечает своё 95-летие

Дмитрий Иванович Конопля – знаменитая в Норильске личность. Участник Великой Отечественной войны, он продолжал службу в рядах советской армии после Победы и завершил военную деятельность в 1978 году.

Более 15 лет Дмитрий Иванович работал в структурных подразделениях ГМК «Норильский никель» в штабе гражданской обороны комбината. Являясь непосредственным участником исторических событий, он был и остается главным героем тематических встреч и городских мероприятий, посвященных Великой Победе советского народа в борьбе с фашизмом.

Поздравления ветерану традиционно передал глава Дмитрий Карасев: «Желаю, чтобы в вашей жизни всегда присутствовал повод для радости. Чтобы близкие люди и все окружающие наполняли каждый ваш день яркими красками, добротой и хорошим настроением. Крепкого вам здоровья и неиссякаемой энергии».

Заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелева и депутат Норильского горсовета, председатель Совета ветеранов войны и труда города Норильска Валерий Шабурин разделили с юбиляром праздничное настроение, пожелав ему здоровья, благополучия, понимания и долгих лет жизни.

Дмитрий Иванович, в свою очередь, поблагодарил гостей за внимание и выразил уверенность в том, что всё будет хорошо.