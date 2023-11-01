Сегодня вступает в силу новая льготная программа ипотеки «Арктическая ипотека»

«Впервые об арктической ипотеке заговорили в 2019 году, когда была введена дальневосточная ипотека: тогда руководители арктических регионов обратились в Правительство РФ с просьбой распространить льготу и на территории АЗ РФ. На тот момент был получен отказ, потому что необходимо было время, чтобы оценить эффект от этого пилотного проекта на Дальнем Востоке — как это будет работать, востребована ли такая мера поддержки», — отметил председатель городского Совета Норильска Александр Пестряков.

В июле 2023 года президент России поддержал инициативу Минвостокразвития и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики о распространении льготной ипотечной программы на Арктическую зону.

На приобретение жилья в Арктической зоне можно взять кредит по ставке 2% годовых. Реализацию арктической ипотеки сопровождает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. Оператором новой меры государственной поддержки выступает ДОМ.РФ.

Этот банк начнёт принимать заявки по программе после выхода соответствующего постановления Правительства РФ по ставке от 1,5%. ВТБ первым из российских банков запустил приём заявок на арктическую ипотеку с 24 октября, первые сделки начнёт проводить в начале ноября.

«Не скрою, пока разрабатывался проект документа, у нас были серьёзные опасения, что Норильск сможет участвовать, ведь на Дальнем Востоке льготная ипотека распространяется только на новостройки. А в большинстве территорий АЗ РФ жилищное строительство не ведётся уже несколько десятилетий, к примеру в Норильске больше 30 лет ничего не строилось. К счастью, Правительство РФ учло эти особенности арктических территорий, и действие льготной ипотеки распространили и на вторичку в моногородах», — подчеркнул Пестряков.

По аналогии с дальневосточной ипотекой приобретение на вторичном рынке готового жилого помещения или жилого помещения с земельным участком возможно, только если они расположены на территории моногорода, входящего в состав АЗ РФ. Согласно распоряжению Правительства РФ, в число моногородов Арктики входят Онега, Кировск, Ковдор, Новодвинск, Норильск, Мончегорск, Заполярный, Костомукша, Воркута, Инта, Северодвинск и ряд других населённых пунктов.

Условия арктической программы льготного жилищного кредитования практически идентичны параметрам действующей на рынке дальневосточной ипотеки:

– первоначальный взнос — не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости;

– максимальный размер кредита — 6 млн рублей;

– максимальный срок выплаты — до 20 лет;

– стоимость одного м2 приобретаемого объекта не должна превышать среднерыночный показатель по соответствующему субъекту, который был определён Минстроем РФ на дату заключения кредитного договора. Условия программы не распространяются на рефинансирование ранее оформленных жилищных кредитов.

Заёмщиками могут выступить:

– молодые семьи, если оба супруга не достигли возраста 36 лет;

– гражданин РФ, не достигший возраста 36 лет, не состоящий в браке и имеющий ребёнка, который не достиг на дату заключения кредитного договора возраста 19 лет;

– гражданин РФ, который является участником программы «Арктический гектар»;

– гражданин РФ, который является участником региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов в субъектах РФ, входящих в состав АЗ РФ;

– педагоги и медики, имеющие стаж работы по соответствующей специальности не менее пяти лет по состоянию на дату обращения за получением кредита (в возрасте от 21 до 70 лет).

Новую меру господдержки уже назвали условно универсальной, поскольку она даёт возможность решить жилищный вопрос и на рынке многоквартирных домов, и в секторе частного домостроения на своей земле. Разработанные Минвостокразвития совместно с Минфином условия арктической ипотеки дадут стимул к приходу в регионы новых девелоперов, в том числе и федерального масштаба. А сама программа ипотеки позволит жителям приобретать жильё по низкой ставке, что улучшит социальный климат, даст Арктике дополнительный импульс к развитию, привлечёт новых высококвалифицированных специалистов.

«Мы рассчитываем, что новая мера господдержки поможет привлекать в арктические территории молодых специалистов, а также работников дефицитных профессий — врачей, учителей и так далее (в Норильске таких специальностей больше сотни). И не только привлекать, но и закреплять их на нашей территории — как минимум на срок выплаты ипотеки.

Что касается развития рынка жилищного строительства в Норильске, не думаю, что в ближайшей перспективе что-то серьёзно изменится, имея в виду коммерческую застройку. Слишком уж высока себестоимость одного квадрата. Тем не менее при реализации крупных логистических и производственных проектов в рамках развития опорных населённых пунктов Арктики, куда входит и Норильск, вполне возможны, на мой взгляд, положительные перемены в этой области», — резюмировал председатель городского Совета Норильска.

Для успешного старта «Арктической ипотеки» Минвостокразвития выделяет 500 млн рублей на субсидирование процентной ставки. Воспользоваться программой можно только один раз в жизни. Отлаженный процесс выдачи льготной ипотеки в Арктике стоит ожидать в первом квартале 2024 года.