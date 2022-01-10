Сегодня вступает в силу закон об уголовном наказании за нарушение правил дорожного движения

Теперь после совершения второго административного нарушения ПДД водителя могут привлечь к уголовной ответственности. Речь идёт о таких проступках, как превышение скорости на 60 км/час и более, выезде на встречную полосу либо на трамвайные пути встречного движения.

В случае повторного нарушения водитель обязан будет выплатить штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере своих доходов за период от года до двух лет, либо же ему могут быть назначены обязательные работы на срок до 480 часов. Нарушителям также грозят принудительные работы или лишение свободы сроком до двух лет. Помимо прочего, их могут лишить права занимать некоторые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.