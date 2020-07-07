Сегодня второй день сдачи ЕГЭ по самому массовому предмету

В Красноярском крае сегодня стартовал второй поток сдачи ЕГЭ по русскому языку. Напомним, что это самый массовый предмет, его выбрали 13 тысяч 280 человек. Во избежание массовых скоплений было принято решение предоставить для сдачи предмета два дня – 6 и 7 июля.

В регионе открылся 71 пункт проведения экзамена, в том числе 16 – на труднодоступных территориях. В экзамене принимают участие 43 человека с ограниченными возможностями здоровья, для них в пунктах созданы особые условия – при необходимости выделена отдельная аудитория, предусмотрены перерывы для приёма пищи и лекарств, увеличено время ЕГЭ.

Экзамен начался вовремя с соблюдением всех эпидемиологических требований, сообщает краевое министерство образования.

Продолжительность ЕГЭ по русскому языку составляет 3,5 часа. Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий. Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны при поступлении в вуз на любую специальность. Минимальный порог по русскому языку составляет 36 баллов.

Участники экзамена получат результаты не позднее 20 и 23 июля в зависимости от даты сдачи.

Следующий экзамен по профильной математике выпускники сдадут 10 июля.