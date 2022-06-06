Сегодня выпускники 11-х классов написали ЕГЭ по физике и истории

ЕГЭ по физике длится 3 часа 55 минут, за это время нужно выполнить 30 заданий. ЕГЭ по истории в этом году сократили с 3 часов 55 минут до 3 часов. Результаты станут известны не позднее 22 июня. В случае получения результата ниже минимального балла пересдать предметы можно только в следующем году.