Сегодня 501 норильский одиннадцатиклассник сдает государственную итоговую аттестацию по обществознанию

Экзаменационная работа ГИА-11 состоит из двух частей и включает в себя 25 задний, различающихся формой и уровнем сложности: 16 заданий с кратким ответом и 9 заданий с развернутым. Минимально ребятам необходимо набрать 42 балла из 100 возможных. На решение выпускникам отводится три с половиной часа.

Официальный день объявления результатов – 23 июня. С 26 по 27 июня можно будет подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами. В случае получения результата ниже минимального балла, пересдать этот предмет можно только в следующем, 2024 году.