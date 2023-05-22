Сегодня начала свою работу «горячая линия» по вопросам качества и безопасности предоставления услуг детского отдыха

С 22 мая по 2 июня 2023 года Специалисты Управления Роспотребнадзора и его территориальных отделов ответят жителям края на все интересующие вопросы по телефону 8(391) 226-89-50 с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов в будние дни.

В круглосуточном режиме принимает звонки телефон единого Консультационного Центра 8-800-555-49-43 (бесплатно).