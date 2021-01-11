Сегодня школьники с 1 по 11-й класс вернулись к очному формату обучения

Праздники закончились, и школьники с 1 по 11-й класс вернулись в школы. Андрей Колин, начальник управления общего и дошкольного образования администрации Норильска, рассказал, что, несмотря на погодные условия, в школах довольно большое количество учеников младших, средних и старших классов. Четверть началась традиционно – термометрия на входе в школу, и разведение учеников по кабинетам для минимизации контактов между учениками разных классов.

- Все предписания Роспотребнадзора, как и в начале учебного года, соблюдаются - термометрия, проветривание, бактерицидные лампы, дезинфекция всех поверхностей. Расписание составлено с учётом разделения потоков. За каждым классом закреплён отдельный кабинет, учителя сами приходят к ним на уроки. Среди учителей действует обязательный масочный режим, даже на переменах. Но во время урока учитель сам вправе решать, как ему удобно вести урок. Основное время педагоги проводят у доски, а до первого ряда парт расстояние более полутора метров, потому дистанция согласно СанПиНу соблюдается, - пояснил Андрей Колин.

Что касается учебной программы, то каждое учебное заведение в индивидуальном порядке будет вносить в неё изменения. В первую неделю учителя проведут срез знаний среди учеников, исходя из полученных результатов, будут вносить корректировки. Несмотря на длительное дистанционное обучение, норильские школьники показали высокие результаты на Всероссийской олимпиаде.

- Большое количество учащихся прошли во второй этап уже краевой олимпиады. В этом году мы заметили, что по химии и английскому языку достаточно высокое количество победителей, ещё в прошлом году их было значительно меньше, - добавил начальник управления.

Текущая ситуация с распространением вируса находится под контролем. В случае фиксации новых случаев заболевания среди школьников или педагогического состава будут проводиться мероприятия, предписанные Роспотребнадзором. Класс будет переведён на дистанционное обучение на время карантина.

Напомним, что в Норильске в начале декабря началась вакцинация против коронавируса среди учителей и медиков. По словам Андрея Колина, уже 130 педагогов в Норильске вакцинированы против нового вируса.