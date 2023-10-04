Сегодня в городской администрации норильчанам вручили нагрудные знаки Почётного донора России

С самого утра в стенах мэрии царила торжественная обстановка. Засуженный нагрудный знак донорам, а также подарок с юбилейной продукцией от администрации города сегодня вручала Наталья Коростелева, заместитель главы города по социальной политике.

В списке награждаемых пять человек, все они сегодня стали почётными донорами. Павел Соборный, и. о. заведующего норильским филиалом краевого центра крови, пояснил, что нужно сделать, чтобы получить почётное звание:

«Для того чтобы стать донором, во-первых, нужно быть гражданином России в возрасте старше 18 лет и весом более 50 кг. У гражданина должно быть крепкое здоровье. В случае наличия клинических заболеваний необходима консультация со специалистами. Чтобы стать почётным донором человеку необходимо иметь 40 донаций, из них минимум 25 донаций крови и 15 – плазмы. Либо 60 донаций, для тех, кто может сдавать только плазму».

Также он добавил, что за раз донор может сдать 450 мл крови и порядка 600 мл плазмы.

В материковой части нашей страны за сдачу крови донорам выдают продовольственные наборы. Однако на территории Норильска имеются определённые трудности со сбором данных наборов. Потому норильчанам выдают денежную компенсацию в размере 1200-1300 рублей. А также согласно ст. 86 ТК РФ донору предоставляется справка о выходном, который можно прибавить к дням отпуска либо взять отгул.