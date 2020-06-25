Сегодня в Норильск прибыла комиссия по оценке влияния разлива нефтепродуктов на уклад жизни коренных народов

Комиссия создана Проектным офисом развития Арктики (ПОРА) и Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (КМНСС и ДВ). Как сообщается на сайте ПОРА, экспертиза займёт около двух месяцев.

На Таймыре рабочая группа проведёт встречи с представителями общин, начнётся забор проб, будут проведены совещания с руководством Заполярного филиала компании «Норникель» и администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Эксперты должны установить, как разлив нефтепродуктов может повлиять на уклад и традиционные промыслы коренных и малочисленных народов Арктики. Будут изучены текущее и будущее техногенное влияние на ведение охоты и рыбалки, оленеводства, а также сохранение культурных традиций.

Специалисты оценят последствия разлива топлива для среды обитания и дадут заключение по компенсационным мерам.

Как отмечается на сайте проектного офиса, в состав комиссии вошли эксперты и учёные из крупнейших исследовательских центров Москвы, Архангельска, Якутии, а также сотрудники ПОРА и ассоциации КМНСС и ДВ.