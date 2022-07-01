Секреты старой «Башни»

В состав администрации «Башни» войдут куратор пространства, куратор по маркетингу, технический куратор, куратор резидентов, event–куратор, администраторы, контент/smm–менеджеры. Именно эти специалисты наполнят новой жизнью здание бывшей научно–технической библиотеки на Ленинском пр., 1. АРН объявляет конкурсный отбор на обучение по программе «Как управлять креативной инфраструктурой», чтобы подготовить специалистов, которые сделают общественное пространство современным креативным центром притяжения.

– Для нас и для горожан важно, кто будет этим объектом управлять, — объясняет директор АРН Максим Миронов. — Поэтому сегодня мы хотим пригласить активных, молодых, небезразличных жителей, которым интересны новые современные проекты. Кандидаты смогут пройти образовательные курсы, выезжать на практику и знакомиться с опытом одних из лучших в стране современных креативных культурных центров. Команда менеджеров будет работать с потенциальными резидентами «Башни», руководить различными мероприятиями, которые будут проходить в этом здании, и возможно, менять назначение пространства. Обучение в очно–заочной форме стартует осенью и будет длиться год. Для участия в конкурсе нужно заполнить форму, перейдя по ссылке, размещённой на сайте АРН, или навести камеру на QR–код. По вопросам, связанным с обучением, или при возникновении сложностей с заполнением формы можно позвонить по телефону 456– 801.

Деликатное преображение

Открыть общественное пространство планируется в четвёртом квартале следующего года. Сей час на финальной стадии проверки госэкспертизы находится проектно–сметная документация ремонтных работ. В течение месяца АРН ожидает её утверждения и уже этой осенью готово приступить к активной стадии капитального ремонта. Напомним, реконструкция здания бывшей научно–технической библиотеки (НТБ) на Ленинском пр., 1, началась в 2019 году. Стоит отметить, что АРН старалось учитывать пожелания жителей города, высказанные на стратегических сессиях с участием архитекторов и представителей профессиональных сообществ.

– Сразу хочется сказать, что это здание — визитная карточка города, поэтому внешний вид объекта и архитектурное освещение будут сохранены, — отметила заместитель директора АРН по развитию городской среды Виктория Чуланова.

Прежде всего, агентство воплотит в жизнь давнюю мечту норильчан о крытой улице, где можно будет круглый год прогуливаться в комфортных условиях. Часть первого этажа будет заполнена зеленью и залита дневным светом, а на полу «разольются» реки Норильская и Енисей. Вход на этот этаж будет свободным для всех желающих пообщаться или поработать в комфортной обстановке. Встречать посетителей будет информационное табло с афишей ближайших мероприятий. Вторую часть этажа займут детское игровое пространство и кафе с отдельным входом.

Этажом выше расположится Кухня городских идей АРН, где активные горожане смогут принять участие в обсуждении будущих проектов по преображению Норильска. Третий и четвёртый этажи будут отданы под пространства для проведения тренингов, мастер–классов и коворкинг–зону. Это территория городских сообществ, клубов по интересам, студенческих объединений ЗГУ. На пятом этаже с помощью мультимедийной аппаратуры можно будет проводить церемонии награждения, видеопоказы или презентации.

– Первый этаж будет открыт для всех в любое время, — уточнила Виктория Чуланова. Посещать остальные этажи можно будет по расписанию. Для этого мы и зовём группу менеджеров, которые будут управлять пространством. Конечно, в «Башне» также расположатся организации, которые будут работать там на постоянной основе. Поднявшись выше, посетители попадут в библиотеку, по соседству с которой расположится кафетерий. Авторы проекта попытались таким образом сохранить атмосферу НТБ, добавив уюта и непринуждённости. Самая красивая часть «Башни» — седьмой этаж с панорамными окнами, из которых открывается прекрасный вид на озеро Долгое, гору Шмидта.

– Кроме этого, дух библиотеки мы хотим передать через оформление, — дополнила Виктория Чуланова. — На первом этаже будут располагаться интерьерные колонны, украшенные книгами, которые оцифрованы и не востребованы в печатном виде. Мы постарались, чтобы после ремонта в помещениях прослеживался единый стиль, заданный архитектурными особенностями бывшей библиотеки.

При всём трепетном отношении к исторической ценности, дизайнеры постарались сделать проект современным, а пространству добавить комфорта. Историческая лестница будет украшена «Деревом жизни», связывающим идейно и стилистически все семь этажей. При этом в интерьере каждого этажа будет своя изюминка. Также в здании появится лифт. Неизменными останутся балясины и кессонные потолки.

Сохраняя историю

Семиэтажное здание является объектом культурного наследия «Дом жилой (с башней) на Октябрьской площади». Объект по проекту архитекторов Витольда Непокойчицкого и Лидии Миненко сдан в эксплуатацию в 1951 году. Кроме этого, он входит в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль застройки центра, 1940–1960 гг.». Именно поэтому одно из требований к будущему подрядчику — наличие лицензии на работу с объектами культурного наследия.

– Это здание — одно из самых красивых в нашем городе, — подчеркнул Максим Миронов. — Поэтому для нас очень важно, чтобы оно максимально сохранило свой исторический вид.

Сама история НТБ началась задолго до её открытия на Ленинском пр., 1. В мае 1938 года техническую библиотеку на 600 единиц хранения организовали при проектном отделе «Норильскстроя» на Нулевом пикете. К 2013 году библиотечный фонд насчитывал около 800 тысяч единиц. В 2016 году библиотека перешла в Центр инженерного сопровождения производства, разместившись в Старом городе на улице Октябрьской, 6. Сегодня для сотрудников ЗФ создан сайт, где в электронном каталоге можно найти необходимую литературу, познакомиться с поступлением новинок и тематическими подборками. Благодаря оцифровке, ценными изданиями могут пользоваться специалисты из Мончегорска и с других территорий присутствия компании.

Ранее «Заполярка» писала, что в новом здании библиотеки есть комфортный читальный зал и правильные, сконструированные на заказ специалистов НТБ, помещения для фондов. Три кабинета заняты книгохранилищами со специальной литературой: бюллетенями, сохранившимися ценными и раритетными экземплярами, по которым некоторые пользователи библиотеки до сих пор пишут научно–исследовательские работы. Всего в библиотеке, которая сегодня официально является отделом Центра инженерного сопровождения производства Заполярного филиала «Норникеля», 21 тысяча единиц хранения и 77 тысяч оцифрованных технических изданий по геологии, металлургии, физике, химии, технологии горных выработок и многие другие.

Точка притяжения

Дом на Ленинском пр., 1, продолжал жить своей жизнью и собирал норильчан даже после закрытия библиотеки. Хочется вспомнить, как в феврале 2020 года в рамках фестиваля «Чёрное пальто» московские художницы Анна Фобия, Ксюша Послушай и саунд–дизайнер Андрей Тюленев превратили пустующие помещения в инсталляцию «Материализация памяти». Тогда директор фестиваля Ольга Проскурнина выразила своё впечатление от этого необычного здания так: «Когда мы в первый раз увидели волшебные пещеры, наполненные научно-фантастическим знанием, то поняли, насколько это невероятное пространство. Очень хочется сутками зависать здесь в каждом зале, в каждом уголке».

В одном зале из невостребованных фондов вырастали горы, превращающиеся при определённом освещении в тени узнаваемых образов. В хранилище особо любопытные, по мнению художников, страницы изданий о системах разработки месторождений подсвечивались неоном. Среди оставленных работниками библиотеки вещей нашли поздравительные открытки, чёрно–белые фотографии новогодних корпоративов и даже почётные грамоты. Сами эти «экспонаты» в пору собирать в маленькую выставку. Будем надеяться, что этот уникальный историко–культурный дух сохранится и после реконструкции.