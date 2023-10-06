Семь фотографов Норильска и Дудинки отправились в ознакомительный тур в Мурманскую область

Приглашение на фототур получили Витас Бенета, Сергей Докукин, Денис Гаськов, Михаил Подоляк, Леонид Прядко, Евгений Павленко и Максим Зверев. В этот раз фотохудожники отправились в путешествие на территорию другого дивизиона «Норникеля» - Кольской ГМК, чтобы продолжить работу в жанре промышленной фотографии.

«Авторам работ, представленных на выставке, мы предложили познакомиться с ещё одной территорией присутствия компании. Это своего рода культурный обмен между северными градообразующими предприятиями. Норильчане посетят Кольскую ГМК, а ребята из Мурманской области приедут в Норильск, запечатлеть наше производство», - рассказала о планах фототура его организатор и куратор фотовыставки, представитель департамента общественных связей ЗФ Анастасия Павлова.

Первым пунктом их посещения стали предприятия Мончегорска. Кольская ГМК по праву считается никельрафинировочным центром компании. Здесь производят уникальную и востребованную продукцию: электролитный никель, кобальт высших марок, карбонильные никелевые порошки, кобальтовый, медно-никелевый концентраты и концентраты драгоценных металлов.

Фототур начался с сердца предприятия - рафинировочного цеха. В нём происходит разделение файнштейна, доставленного из Норильска Мурманским транспортным филиалом, на никелевый и медный концентраты. Здесь фотографы запечатлели зрелищные кадры плавки и розлива никеля.

Гостям из Норильска показали и новую технологию электроэкстракции в цехе электролиза никеля. Она предусматривает отказ от плавки никелевых анодов. Вместо них сырьём для выпуска товарного металла является никелевый порошок трубчатых печей рафинировочного цеха. Норильчане почувствовали себя в роли электролизников. Прямо с движущегося спецкрана понаблюдали за процессом выгрузки из ванн готового катодного никеля, который наращивают на нерастворимых анодах под воздействием тока и различных химических процессов. Технология хороша тем, что аноды не растворяются и ванны после них не надо чистить, поэтому потери драгоценных и цветных металлов сведены к нулю.

Далее норильчане увидели, как воплощаются экологические проекты «Норникеля» не только в Норильске, где готовится к запуску первый этап «Серной программы». Сейчас в Мончегорске строится новое отделение газоочистки, а по соседству идёт демонтаж металлургического цеха. Его закрыли в 2021 году, а годом ранее было остановлено плавильное производство в Никеле. Закрытие этих двух цехов позволило компании сократить выбросы SO2 на 85% по отношению к 2015 году.

«Это своего рода избавление от такого понятия, как замыленный глаз. Хоть производство и не особо отличается от норильского, но всё равно всё это выглядит иначе и очень способствует свежести взгляда. У меня лично срабатывает синдром туриста: когда ты приезжаешь в другой город, у тебя спадают какие-то внутренние «тормоза», ты не боишься подходить к людям, что-то искать. И, конечно же, это не может не отразиться на мировоззрении. Ведь это приключение! Ты с командой людей - коллег по цеху, которых хорошо знаешь, уезжаешь в другой город, и появляется какое-то чувство локтя, команды, ответственность друг за друга. Это колоссальный опыт, которым мы сами уже можем делиться», - говорит участник фототура Леонид Прядко.

«Я поражён тем, что я вообще сюда попал. Несмотря на то что я в отпуске, срываюсь и еду, потому что это интересно и больше мне такого никто не предложит, - рассказывает фотограф Сергей Докукин. - Интересно, что это совершенно другой город, несмотря на то что здесь тоже «Норникель». Мне нравится природа, осень обалденная. Процессы производства похожие, немножко разные цеха. Сделал где-то полторы тысячи фотографий, я вообще люблю производственную тему. У меня такой выезд впервые, и я рад этой возможности».

Впереди норильских фотографов ждала экскурсия по Мончегорску. Она прошла в форме занимательной викторины. Экскурсовод нескучно рассказала необычные факты о любимом городе и провела по самым запоминающимся локациям. Поразили белки в городском парке. Одна из них, почти как ручная, позировала перед камерами и угощалась семечками. В сквере у скульптуры лося норильчане загадали желания, повязав ленточки на деревья. После поднялись на самую высокую точку Мончегорска, гору в форме головы оленя, и запечатлели красивейшую панораму города с видом на белоснежный храм, город и Кольскую ГМК. Завершилась экскурсия прогулкой по набережной самого большого и глубокого озера на Кольском полуострове - Имандра.

Всё без исключения впечатлило норильских фотографов. У некоторых даже возникло желание вернуться на эту землю снова, чтобы сделать собственный фотопроект о Мончегорске, его производстве и людях.