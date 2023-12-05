Семьи 11 предприятий «Норникеля» облачились в костюмы Деда Мороза и Снегурочки и устроили настоящий праздник

Фестиваль стал уже доброй традицией в компании. Своими талантами в большом зале Городского центра культуры блистали восемь семей из 11 предприятий «Норникеля»:

– Стельмащук Алёна и Александр («Норильский обеспечивающий комплекс» и Надеждинский металлургический завод);

– Абдуллаевы Комила и Ботиржон (автотранспортное объединение «Норильский промышленный транспорт и благоустройство территории»);

– Игнат-Агаевы Алина и Михаил («Медвежий ручей» и Норильско-Таймырская энергетическая компания);

– Касимовы Марина и Артур (Медный завод);

– Игновенко Екатерина и Алексей (рудник «Комсомольский»);

– Задубровские Лариса и Евгений («Норильсктрансгаз» и Департамент материально-технического обеспечения);

– Бешта Мария и Сергей («Норильскникельремонт»);

– Пшиченко Алеся и Александр (Заполярный транспортный филиал).

«Управление корпоративных проектов ЗФ «Норникеля» проводит фестиваль семейных пар «Дед Мороз» с 2003 года с целью развития корпоративной культуры и реализации творческого потенциала работников. Участие в фестивале способствует укреплению духа коллектива и семейных связей. Семьи в течение месяца готовятся к конкурсам. Фестиваль является отличной возможностью для сотрудников компании и их семей познакомиться и провести время вместе», – рассказала главный специалист отдела по работе с целевыми группами персонала управления корпоративных проектов ЗФ «Норникеля» Жанна Филатова.

Фестиваль состоит из четырёх конкурсов: «Новогоднее приветствие», «Дефиле новогодних костюмов», «Чудо-ёлка» и «Музыкальное поздравление Деда Мороза».

Особо семьи отличились в последнем конкурсе – «Музыкальное поздравление Деда Мороза». В финале мероприятия семьи поздравили всех работников компании музыкальными и вокальными талантами с наступающими праздниками. Все номера были яркими и интересными, семьи показали сплочённость, креативность и прекрасный юмор.

Жюри нелегко было определиться с выбором лучшего участника, так как каждая семья уникальна и интересна по-своему. На протяжении всего конкурса отрыв между семейными парами был минимальным. По результатам конкурсной программы жюри определило победителей. Ими стали семьи Игнат-Агаевых и Пшиченко. Все участники фестиваля «Дед Мороз – 2024» получили памятные призы.