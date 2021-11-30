Семьи, имеющие двух и более детей, освобождаются от НДФЛ при продаже жилья

Изменения внесены в статью 217 второй части Налогового кодекса. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже жилья освобождаются семьи с двумя и более детьми в случае приобретения ими нового помещения для улучшения жилищных условий.

Срок, в течение которого продаваемое жилье находилось в собственности налогоплательщика, не имеет значения, пишет РБК. Однако есть и определённые условия. В частности налогоплательщики должны быть родителями (усыновителями) не менее двух детей, не достигших возраста 18 лет (24 лет, если дети получают образование по очной форме). Новая недвижимость должна быть приобретена в тот же календарный год, в который продана старая, или не позднее 30 апреля следующего года. Если речь идёт о договоре долевого участия в строительстве, то по договору должна пройти полная оплата. Общая площадь приобретённого помещения или его кадастровая стоимость должны быть больше, чем в проданном объекте. Кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 50 млн руб. На момент продажи жилого помещения ни у налогоплательщика, ни у его детей не должно быть в собственности другого жилья, площадь которого в совокупности больше 50% площади приобретённого жилья.