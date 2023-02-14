Семьи Красноярья могут улучшить свои жилищные условия за счёт государственной субсидии

В этом году мерой поддержки уже успели воспользоваться 204 семьи. Для этого предусмотрено 211 млн рублей. Финансирование осуществляется в рамках краевой программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан».

Напомним, социальная выплата предназначена для молодых семей, в которых возраст супругов или одного из них не превышает 35 лет, имеющих одного и более ребёнка, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Размер выплаты рассчитывается индивидуально для каждой семьи и составляет 40% от стоимости жилья в муниципалитете. Средства можно направить на приобретение либо строительство жилья, а также на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита.

«Программа действует в крае с 2007 года, за это время её участниками стали более 4,5 тысячи семей. До 1 марта в муниципалитетах состоится очередная выдача свидетельств на приобретение или строительство жилья. Заявления от молодых семей на включение в программу на следующий год принимаются в органах местного самоуправления», - сообщила Ирина Сосновская, заместитель министра строительства.