Семьи мобилизованных могут обратиться за помощью к волонтёрам

В любое время суток семьи военнослужащих могут получить помощь по телефону 8-800-200-3411, а также проконсультироваться у психолога через чат-бот @psy_myvmeste в Telegram, Viber и «ВКонтакте». Горячая линия и обновлённая платформа «Мывместе.рф.» запустились по всей стране при поддержке Народного фронта. Региональный штаб Красноярского края #МЫВМЕСТЕ возобновил свою работу на базе Ресурсного центра поддержки добровольчества, а муниципальные штабы ведут свою работу по всему региону при поддержке молодёжных центров.

«Добровольцы и неравнодушные жители на территории региона уже собрали и отправили более 15 тонн гуманитарной помощи. Добровольцы активно выполняют заявки по адресной помощи семьям мобилизованных», – рассказывает Анна Флусова, руководитель регионального штаба Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

Деятельность муниципальных ресурсных центров поддержки добровольчества осуществляется в рамках регионального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование». Для вступления в ряды волонтёров нужно подать заявку на платформе DOBRO.RU.