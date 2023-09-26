Семьи работников предприятий «Норникеля» приняли участие в интеллектуально-интерактивной игре «7-я ценность «Норникеля»

Год назад ответственные лица провели мероприятия по выявлению династий, которые трудятся в компании уже несколько поколений. В базу данных вошли 192 династии, из которых 77 работают на разных предприятиях, а 115 на одном.

В конкурсе «7-я ценность «Норникеля» приняли участие пять семей из пяти отраслей:

– металлургическая – династия Близнюк (Надеждинский металлургический завод им. Б. И. Колесникова);

– горнодобывающая – династия Рубан (рудник «Маяк»);

– обогатительная – династия Гришиных (ООО «Медвежий ручей»);

– энергетическая – династия Пыхачевых семья Яценко (АО «НТЭК»);

– газовая – династия Жоган семья Атавовых (АО «Норильсктрансгаз»).

Игра состояла из двух этапов: интерактивного и интеллектуального. В первом этапе команды прошли испытание «Диалог поколений», в котором семьи показали, насколько хорошо понимают друг друга. В «Комнатах шума», где находились предметы, издающие громкие звуки, участникам предстояло пройти задания максимально тихо, ловко и проявить смекалку.

Во втором этапе они сразились в интеллектуальной игре на темы: семья, семейные ценности, обычаи и обряды коренных народов Севера. Также каждая команда подготовила табличку-визитку, проявив свою креативность и оригинальность. В течение всей игры за каждое выполненное задание династии зарабатывали family token.

По итогам конкурсных испытаний жюри определило четыре номинации:

– «Суперсемейка» – династия Близнюк (Надеждинский металлургический завод им. Б. И. Колесникова);

– «На одной волне» – династия Гришиных (ООО «Медвежий ручей»);

– «Хранители семейных традиций» – династия Рубан (рудник «Маяк»);

– «Талант без границ» – семья Атавовых (АО «Норильсктрансгаз»).

Победителем интеллектуально-интерактивной игры «7-я ценность «Норникеля» стала команда АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» семья Яценко.