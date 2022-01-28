Семьи с детьми до трёх лет теперь смогут получать поддержку службы ранней помощи

Для получения услуг по ранней помощи не требуется специальных направлений – только рекомендации врача или обеспокоенность родителей развитием и поведением своего ребенка. С детьми и родителями работают соцпедагоги, педиатры, невропатологи, логопеды, психологи, врачи и инструкторы по лечебной и адаптивной физкультуре, массажисты, эрготерапевты и другие специалисты.

Главная задача службы - как можно раньше выявить у деток до трёх лет такие особенности развития, как аутизм, врождённые аномалии, нарушения слуха, зрения, и начать оказывать комплексную помощь как ребёнку, так и семье.

- Развитие ранней помощи детям и семьям – одна из приоритетных задач государства, реализуемая в рамках нацпроекта «Демография». Губернатор Красноярского края Александр Усс также уделяет особое внимание этой теме. Важно вовремя выявить у ребёнка нарушения в развитии и предпринять меры по их исправлению или корректировке. Раннее вмешательство позволяет минимизировать последствия этих нарушений, - отметила Ирина Пастухова, краевой министр социальной политики.

Для каждого малыша специалисты выстраивают индивидуальную программу занятий, главную роль в которых играют родители. Важно показать маме и папе, как правильно взаимодействовать с таким ребёнком и как заниматься без помощи специалистов. Занятия проходят как индивидуально, так и в группах. Для родителей из отдаленных посёлков специалисты проводят дистанционные консультации.