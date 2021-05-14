Семьи с детьми от трёх до семи лет начали получать повышенное детское пособие

По данным Минтруда большинство семей уже оформили выплаты на детей от 3 до 7 лет в повышенном размере. Также в ведомстве напомнили, что с 1 апреля этого года размер выплаты варьируется и может составлять 50%, 75% или 100% в зависимости от прожиточного минимума на ребёнка в том или ином регионе. Если 50% окажется мало для того, чтобы среднедушевой доход семьи достиг прожиточного минимума, выплату поднимут, при необходимости - до максимального уровня. Предполагается, что адресный подход к назначению пособия поможет большему числу семей преодолеть черту бедности. Так, в прошлом году пособие получали семьи, в которых воспитываются 4,7 млн детей, и оно назначалось в минимальном размере. В тот период благодаря пособию доход каждой четвертой семьи превысил прожиточный минимум.

Хотя пособие в новом размере и по новым правилам выплачивается с 1 апреля, рассчитываться и доначисляться оно будет за период с 1 января 2021 года, если к этому времени ребёнку уже исполнилось три года, либо ещё не было восьми лет.

В апреле заявления на перерасчёт выплаты подали 1,8 млн семей. Заявления рассматривают органы соцзащиты регионов, которые изучают материальное положение потенциальных получателей, а при необходимости запрашивают сведения из других ведомств. Заявление на пособие можно подать и удалённо, на портале госуслуг или, обратившись лично в МФЦ.

Также в Минтруде напомнили, что выплата на детей от трёх до семи лет не учитывается в расчёте доходов семьи при назначении других мер поддержки.