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Семьи с детьми школьного возраста до 1 ноября успевают подать заявления на единовременное пособие

Семьи с детьми школьного возраста до 1 ноября успевают подать заявления на единовременное пособие

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Семьи с детьми школьного возраста до 1 ноября успевают подать заявления на единовременное пособие

Напомним, согласно указу президента, выплата на школьников предоставляется семьям с детьми, которым шесть лет исполняется не позже 1 сентября, а 18 лет - не раньше 3 июля. Помимо родителей средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей.

Семьи с детьми школьного возраста до 1 ноября успевают подать заявления на единовременное пособие

Размер единовременной выплаты составляет 10 тысяч рублей. Помимо школьников получить её могут инвалиды и люди с ограничениями по здоровью в возрасте от 18 до 23 лет и если они продолжают получать общее образование.

На сегодняшний день в Красноярском крае средства получили 311 891 родителей на 421 891 ребёнка.

Те, кто ещё не успел подать заявление на выплату, могут сделать это до 1 ноября в ближайшем отделе Пенсионного фонда либо через портал «Госуслуги».

Более подробную информацию можно получить по телефону единого многоканального контакт-центра отделения ПФР по Красноярскому краю 8-800-600-04-18 (для лиц, проживающих на территории РФ, звонок бесплатный).

Фото Владимир Макушкин
28 сентября в 10:20 190
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