Семьи с детьми школьного возраста могут компенсировать расходы по оплате проезда
Семьи с детьми школьного возраста могут компенсировать расходы по оплате проезда
Речь идёт об оплате проезда по социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края ребёнка школьного возраста.
Право на ежемесячную компенсацию расходов имеет один из родителей, совместно проживающий с ребёнком:
– многодетной семьи;
– семьи, в которой оба родителя – инвалиды;
– неполной семьи, в которой родитель – инвалид.
Оформить ежемесячную компенсацию можно подав заявление не позднее чем через шесть месяцев с даты пополнения социальной карты. Размер ежемесячной компенсации расходов в 2023 году составляет 197 рублей на каждого ребёнка школьного возраста.
Необходимый пакет документов:
– паспорт;
– свидетельство о рождении ребёнка;
– справка об обучении ребёнка;
– решение суда об установлении факта проживания заявителя на территории Красноярского края – в случае отсутствия регистрации по месту жительства на территории региона;
– справка об установлении инвалидности родителя;
– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования заявителя;
– платёжный документ, подтверждающий факт пополнения социальной карты.
Подать заявление можно через краевой портал государственных и муниципальных услуг, а также в управление социальной защиты. Для удобства посещения управления можно предварительно записаться на приём по телефону 46-06-95, доб. 1310, или на официальном сайте министерства социальной политики Красноярского края в разделе «Запись на приём».
Получить консультацию по вопросам предоставления мер социальной поддержки можно:
- в клиентских службах управления;
- по телефону 46-06-95, доб. 13007;
- направив обращение на адрес электронной почты: uszn@13.szn24.ru.