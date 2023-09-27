Семьи с детьми школьного возраста могут компенсировать расходы по оплате проезда

Право на ежемесячную компенсацию расходов имеет один из родителей, совместно проживающий с ребёнком:

– многодетной семьи;

– семьи, в которой оба родителя – инвалиды;

– неполной семьи, в которой родитель – инвалид.

Оформить ежемесячную компенсацию можно подав заявление не позднее чем через шесть месяцев с даты пополнения социальной карты. Размер ежемесячной компенсации расходов в 2023 году составляет 197 рублей на каждого ребёнка школьного возраста.

Необходимый пакет документов:

– паспорт;

– свидетельство о рождении ребёнка;

– справка об обучении ребёнка;

– решение суда об установлении факта проживания заявителя на территории Красноярского края – в случае отсутствия регистрации по месту жительства на территории региона;

– справка об установлении инвалидности родителя;

– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования заявителя;

– платёжный документ, подтверждающий факт пополнения социальной карты.

Подать заявление можно через краевой портал государственных и муниципальных услуг, а также в управление социальной защиты. Для удобства посещения управления можно предварительно записаться на приём по телефону 46-06-95, доб. 1310, или на официальном сайте министерства социальной политики Красноярского края в разделе «Запись на приём».

Получить консультацию по вопросам предоставления мер социальной поддержки можно:

- в клиентских службах управления;

- по телефону 46-06-95, доб. 13007;

- направив обращение на адрес электронной почты: uszn@13.szn24.ru.