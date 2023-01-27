Семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека могут получать ежемесячную выплату из средств маткапитала

Ранее пособие можно было получать только на второго ребёнка до трёх лет. Условия начисления остались без изменений:

– получать выплату могут семьи со среднедушевым доходом не выше двух прожиточных минимумов в регионе;

– выплата назначается без комплексной оценки нуждаемости — то есть не учитывается имущество семьи и не применяется «правило нулевого дохода»;

– право на получение такой выплаты имеют граждане РФ, постоянно проживающие на территории страны.

Размер выплаты — один прожиточный минимум на детей. Сегодня в Норильске он составляет 23 490 рублей.

При назначении выплаты проверяется доход семьи в расчетном периоде — это 12 месяцев, предшествующих 1 месяцу до подачи заявления.

Оформить пособие можно на портале «Госуслуги», в клиентской службе Социального фонда или МФЦ.