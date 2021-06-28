Семинар по развитию предпринимательства коренных малочисленных народов Арктической зоны состоялся на Таймыре

«Основная задача — дать полезную информацию в простой и доступной форме, обменяться опытом. Многих интересуют вопросы освоения арктических гектаров, а также получения статуса резидента Арктической зоны РФ», — рассказала Антонина Горбунова, исполнительный директор организации.

Напомним, статус резидента Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) предполагает ряд преференций, в том числе налоговых. Им может стать любой зарегистрированный в Арктике предприниматель, который готов реализовать новый инвестиционный проект и вложить не менее одного млн рублей. Однако глава «КМНСОЮЗА», вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ по правовым вопросам Сергей Сизоненко напомнил, что сегодня законодательство не позволяет общинам коренных народов претендовать на статус резидентов АЗ РФ. «Нами инициированы обращения в органы власти, идёт острая дискуссия по данному вопросу», — заверил Сергей Сизоненко.

Организаторы привезли сильную профессиональную команду спикеров. Участники семинара получили представления об основах бизнес-планирования, обменялись практическим опытом и приняли участие в стратегической сессии.

Помимо итогов образовательного характера, важным результатом семинара станет анализ действующего законодательства и его правоприменения. Кроме того, организаторы сформируют пакет предложений, в том числе в план мероприятий по реализации программы государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, осуществляемой в Арктической зоне.

Семинар организован благодаря финансовой поддержке Благотворительного фонда поддержки коренных малочисленных народов.