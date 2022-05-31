Семья Новиковых из Оганера удостоилась ордена «Родительская слава»

Орден «Родительская слава» — государственная награда Российской Федерации, утверждённая в 2008 году. Его вручают семьям, имеющим семерых и более детей. Причём это должна быть социально ответственная семья, где родители заботятся о здоровье детей, их физическом, духовном и нравственном развитии.

Александр Гурьевич и Татьяна Николаевна Новиковы 26 лет назад начали создавать такую семью. И в этом они преуспели. У них девять дружных, любознательных детей. Старшему, Андрею, уже 26 лет, а младшему, Арсению, через неделю исполнится восемь. Все дети в семье Новиковых талантливые и любознательные, ведут активный образ жизни, получают дополнительное образование.

Родители радуются увлечённости детей, поощряют их таланты, но при этом считают, что неважно, кем они станут, когда вырастут, какие профессии выберут, главное, чтобы они выросли достойными людьми. Секрет счастья семьи Новиковых прост — вера в Бога, терпимость к ближним, любовь друг к другу.

Семья Новиковых неоднократно отмечалась благодарственными письмами и грамотами общественных организаций и общеобразовательных муниципальных учреждений города за положительный опыт в воспитании детей, большой вклад в развитие образования, сохранение крепких семейных традиций, за ведение здорового образа жизни.

Вручить орден «Родительская слава» приехал главный федеральный инспектор по Красноярскому краю аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Николаевич Блинов. Он отметил, что для него «это особая миссия — передать благодарность государства за осознанный выбор создать большую семью и воспитать прекрасных детей».

Мы гордимся, что эта дружная семья — часть нашего Норильска.