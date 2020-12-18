Семьям с детьми до восьми лет выплатят по пять тысяч рублей

Выплата полагается семьям, где дети рождены с 18 декабря 2012 года и позже. Повторно заполнять заявление родителям не нужно. Выплата будет назначена автоматически на основании документов, которые были оформлены ранее на выплаты до трёх лет и от трёх до 16. Но если родитель впервые оформляет единовременную выплату, то для этого необходимо перейти по ссылке. Заполнять заново заявление необходимо и в случае смены платёжных реквизитов либо личных данных. Сделать это можно до 1 апреля 2021 года.

– Отменены массовые мероприятия в театрах, детских студиях и так далее. А Новый год всё-таки связан с ожиданиями, с надеждами на будущее. Но в то же время сегодня и с трудностями. Я перед тем, как сюда прийти, посоветовался с правительством, с администрацией президента. И мы договорились о том, что мы тоже сделаем нашим детям подарок, — отметил Владимир Путин на прошедшей пресс-конференции.