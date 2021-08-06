Семьям с детьми школьного возраста начали перечислять единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей

Напомним, получить выплату на детей в возрасте от шести до 17 лет включительно могут не только родители, но и законные представители (усыновители, опекуны, попечители). Также помощь положена гражданам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают очное обучение по основным образовательным программам.

Подать заявление на получение выплат родители могут до 1 ноября текущего года. Сделать это можно в личном кабинете на портале «Госуслуги», а также через клиентскую службу ПФР, предварительно записавшись на приём через сайт Пенсионного фонда (регистрация не требуется).