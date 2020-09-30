Семьям Красноярского края улучшат жилищные условия

В рамках государственной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» в 2021–2023 годах будет направлено 16,2 миллиарда рублей на улучшение жилищных условий жителей Красноярского края. Основная часть суммы — более десяти миллиардов рублей — будет направлена на расселение жителей аварийных домов.

Планируется, что в 2021–2023 годах будет введено 1 494 тысячи квадратных метров нового жилья. 2 549 человек получат социальные выплаты при уплате кредитов на приобретение или строительство жилья. И 909 семьям выплатят средства на улучшение жилищных условий.