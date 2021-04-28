Сенатор Валерий Семёнов встретился с жителями Талнаха

Во время общения с жителями рудной столицы он обратил внимание на то, что недавнее послание президента Федеральному Собранию созвучно целям и задачам, актуальным для Норильска.

«Сейчас город находится на пороге грандиозных перемен, - подчеркнул Валерий Семёнов, - участвовать в которых необходимо не только всем уровням государственной власти, но и, в первую очередь, самим жителям».

Сенатор отметил, что сегодня к решению проблем большого Норильска выработан конструктивный подход не только на местном, но и на государственном уровне. В первую очередь, речь идёт о заключении четырёхстороннего соглашения и принятии комплексного плана социально-экономического развития Норильска. На реализацию проектов планируется выделить порядка 270 млрд рублей, что, по самым скромным подсчётам, составляет 15 бюджетов Норильска.

Он также сообщил собравшимся, что в Талнахе в ходе реализации новых программ взамен устаревших детской и взрослой поликлиник, планируется построить не просто новое медицинское учреждение, а многопрофильный высокотехнологичный центр. Место для него уже выбрано.

Пристальное внимание предполагается уделить экологическим вопросам. И не только в глобальном плане: речь, в том числе, идет и о ликвидации очагов возгорания и тления на свалке.

Жители Талнаха озвучили свои обращения, касающиеся социальной сферы, медицины и образования. Ответы и варианты решений по части запросов граждан будут подготовлены в ближайшее время.

Следующую встречу с горожанами сенатор запланировал провести в мае.