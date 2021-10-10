Сердце веры

Таймырский дом народного творчества, с которым наша редакция давно дружит, задумали лабораторию в рамках проекта «Сюрях — сердце Христа», победителя Международного грантового конкурса «Православная инициатива — 2021», который проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Обитель для каждого

Старинное село Туруханск находится в 395 км от Норильска. Добиралась туда команда проекта из Дудинки на легендарном теплоходе «Александр Матросов». Кораблик старенький, но удаленький, построен на верфи в ГДР, в городе Висмар в 1954 году. В норильском детстве автор этих строк частенько во время летних каникул путешествовала на нём в пионерский лагерь Норильского комбината «Таёжный». А в 2000 году была участником исторического крестного хода Норильск — Кайеркан — Дудинка — Туруханск, который в своей заключительной стадии совершался на «Александре Матросове». С начала 1990–х теплоход–ветеран в летнее время исправно доставляет православных паломников в Свято–Троицкий Туруханский монастырь, возрождение которого началось в то время. Тем интереснее было годы спустя увидеть, как живёт сегодня древняя обитель, да ещё и находиться в составе таймырской делегации из четырёх человек, которая везла туруханцам программу, положившую начало новому православному проекту «Сюрях — сердце Христа». Как объяснили его организаторы, слово «сюрях» в переводе с долганского — национальное украшение в виде креста.

Авторы проекта решили начать со старинного Туруханска именно потому, что отсюда в XVII веке начиналась деятельность православных миссионеров, которые знакомили коренные народы Крайнего Севера с верой в Христа. Об этом авторам проекта поведал благочинный церквей Таймыра настоятель Свято–Введенского храма Дудинки протоиерей Георгий Ицков, благословивший создание кочующей группы, которая бы рассказывала людям о том, как видят православие коренные жители Таймыра.

Туруханск, в котором сейчас живут около четырёх тысяч человек, находится на правом берегу Енисея, в точке, где он сливается с Нижней Тунгуской, это в 120 км южнее полярного круга. История этого места началась в 1657 году, когда община отшельников во главе с монахом Тихоном построила в глухом месте деревянную часовню и кельи для проживания. Когда в 1660 году вышел указ Архиепископа Сибирского и Тобольского Симеона об основании мужского Троицкого монастыря, на месте часовни возвели храм Живоначальной Троицы. Вскоре рядом с обителью, расположенной в удобном для рыбалки и земледелия месте, выросло поселение. Блаженный Тихон, ставший игуменом монастыря, перенёс сюда из увядающей Мангазеи мощи первого сибирского святого Василия Мангазейского. К благодатной святыне на поклонение стекались и крещёные представители местных коренных народов. Обитель в селе Монастырском, которой царскими указами были пожалованы земли и рыбные места, а затем и богатые соляные ключи и крупнейший в Сибири солеваренный завод, в ту пору процветала.

Свято–Троицкий монастырь стал истинным духовным центром: здесь помогали сохранить христианскую веру, культуру и традиции людям, оказавшимся в языческом мире. Вокруг проживали кеты, якуты, остяки, тунгусы и другие кочевые северные народы. Монастырь помогал русским людям налаживать связь с местным населением. Здесь задолго до организации миссионерской деятельности государства начали активное православное просвещение местного населения. Детей инородцев, которые могли оставаться в интернате, учили русскому языку и Закону Божию. Эта школа существовала до 1921 года, когда власть в крае захватили большевики. Монастырь был закрыт, но в Свято–Троицком храме, который взяли в аренду прихожане, службы проводились до 1930 года, пока в ссылку не отправили последнего священника Мартина Римшу.

История Туруханска, который не раз переименовывали, заслуживает отдельного рассказа. Здесь в начале XX века отбывали ссылку революционеры, среди которых был и Иосиф Сталин. А во времена безбожников сюда отправляли за веру выдающихся людей, многие из которых потом были причислены к лику святых. Среди них и Святитель Лука (Войно–Ясенецкий), выдающийся хирург, который успешно оперировал и местное коренное население. С этими местами связана и трагедия ссыльного отца актёра Савелия Крамарова, и судьба Ариадны Эфрон — дочери Марины Цветаевой.

В этом году исполнилось 25 лет с тех пор, как вновь открыли Свято–Троицкую обитель трудами местного православного прихода, который возобновил деятельность с 1990 года. Интересно, что 18 лет настоятелем монастыря был коренной норильчанин игумен Агафангел (Дайнеко). В 2015 году он уже как епископ возглавил Норильскую и Туруханскую епархию.

Лаборатория ценностей

Об истории монастыря на экскурсии нам поведал его настоятель игумен Софроний (Семёнов), который накануне благословил и начало работы первой кочующей лаборатории православной культуры в местном Доме культуры. Сотрудники Главного чума Таймыра Наталья Сидорова и

Наталья Русских подготовили презентацию выставки картин нганасанского художника Мотюмяку Турдагина и косторезных работ на православную тему из золотого фонда ТДНТ. Организаторы лаборатории представили и выставку книг о культуре и быте коренных малочисленных народов. Среди них были и издания, посвящённые православию на Таймыре. Все книги изданы Таймырским домом народного творчества. В качестве методической помощи их передали представителям учреждений культуры и образования, музейным работникам. Игумену Софронию, отметившему добрый посыл сотрудников Главного чума Таймыра, вручили десять экземпляров «Евангелия для детей» на долганском и русском языках для воскресной школы при Свято–Троицком монастыре. Наместник также прокомментировал фильм, представленный в рамках лаборатории. Эта документальная лента снята сотрудником ТДНТ долганином Василием Батагаем по итогам православной экспедиции в Енисейск. В завершение работы лаборатории художественный руководитель ТДНТ Наталья Сидорова провела с работниками культуры Туруханска семинар, посвящённый взаимодействию с православными сообществами и организации совместных проектов. Разговор вели и об особенностях подачи грантовых заявок в фонд «Росмолодёжь» и на Международный конкурс «Православная инициатива». Интересно, что уже наметилось пять совместных проектов, заявки решено подавать в ближайшее время.

Среди участников лаборатории был и член Союза художников России ненец Александр Сигуней. Искусный художник и резчик, он вместе с Сергеем Таранцом создал деревянную скульптуру Николая Чудотворца, установленную у здания управления Дудинского порта. Десять лет Александр как пономарь и алтарник помогает вести службы в Свято–Введенском храме столицы Таймыра.

На встречу пришла со своими учениками Лариса Николаевна Дьяченко, которая ведёт художественную мастерскую в местной школе. Они передали в Дудинку работы на конкурс ТДНТ «Легенды седого Енисея». Поделились, что впервые увидели произведения Мотюмяку Турдагина, и им интересно было узнать, как тема православия воплощается коренными народами в художественных образах. В школьной мастерской, где они пытаются в различных техниках использовать северные мотивы, занимаются и дети народа кето. Пригодятся им и подаренная новая книга «Орнамент — язык предков», буклеты о мастер–классах в ТДНТ по обработке рыбьей кожи и технике выделки шкур.

На встрече мы познакомились и с Натальей Минковой, директором ЦБС Туруханска. Она была рада книгам, презентованным таймырцами, рассказала об активном сотрудничестве с Норильской епархией, с которой они вместе проводят образовательные Рождественские чтения, занимаются краеведческими поисками, касающимися православия. А ещё она поделилась, что библиотекари подготовили для Свято–Троицкого монастыря подборку икон Василия Мангазейского, которая во время экскурсий демонстрируется на видеоэкране, установленном в обители. Наталья Евгеньевна поблагодарила дудинцев за проведение лаборатории, ведь «это так важно пополнять знания друг друга». И главное — такие встречи дают ощущение единства и плодотворной совместной работы.

И это только начало

Интересно, что вслед за лабораторией состоялась рабочая поездка в Туруханск заместителя руководителя отдела религиозного образования и катехизации Норильской епархии Татьяны Пучканевой. Она встречалась с педагогами и работниками культуры, были намечены планы совместной работы Ассоциации православных педагогов и Православного родительского комитета, подписаны соглашения о продолжении совместной работы Норильской епархии с управлениями образования Таймырского и Туруханского районов.

А в планах таймырских организаторов проекта «Сюрях — сердце Христа» по благословению владыки Агафангела провести православную лабораторию в Норильске 14 октября, в праздник Покрова Божией Матери. Встреча состоится после торжественной службы в актовом зале Духовно–просветительского центра Норильской епархии на Пушкина, 11. Намечаются и поездки в отдалённые посёлки Таймыра. Организаторы кочевой лаборатории надеются, что активизируют местное сообщество на совместную с церковью проектную деятельность. Завершится проект в конце этого года фестивалем православной культуры коренных малочисленных народов на территории этностойбища Таймырского дома народного творчества.