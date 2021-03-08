Сердечные поздравления женщинам Норильска шлёт Дмитрий Свиридов

Дорогие женщины!

Примите самые тёплые и искренние поздравления с Международным женским днём!

Это яркий праздник весны, нежности и красоты! Вы наполняете наш мир добротой, теплом и надеждой, вселяете в нас веру в себя, даёте силы для новых свершений.

Хочу пожелать нашим любимым женщинам — супругам, дочерям, мамам, коллегам по работе — всегда оставаться такими же красивыми, обаятельными, такими же мудрыми и заботливыми. От всей души желаю, чтобы рядом с вами всегда были только самые преданные, самые внимательные и чуткие люди.

Здоровья вам, счастья, благополучия и весеннего настроения!

Дмитрий Свиридов, председатель Законодательного собрания Красноярского края