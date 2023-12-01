Серебро «Северного фарватера» — в списке достижений норильского Молодёжного центра

Региональный инфраструктурный проект «Новый фарватер» проходит на территории края 20 лет подряд. Команда талантливой молодёжи из Норильска участвует в мероприятии уже 15–й год. Помимо норильчан, в фестивале принимали участие ещё девять муниципальных образований.

«Мы рады, что завоевали второе место. Этот конкурс, по сути, отчётная точка о деятельности Молодёжных центров во всём Красноярском крае. А те, кто занимает первое место, на следующий год принимают «Фарватер» у себя — правила как в «Евровидении», — рассказала руководитель норильской делегации, главный специалист отдела молодёжной политики управления по взаимодействию с общественными организациями и молодёжной политике администрации города Анна Маркова.

Основная часть «Фарватера» посвящена презентации флагманских программ, по которым реализуется молодёжная политика города. Участники рассказывают о мероприятиях конкретной тематики, являющейся одним из направлений работы Молодёжного центра. Например, в Норильске флагманская программа «Мы гордимся» посвящена патриотическому воспитанию. «Мы создаём» объединяет творческие направления, а «Мы достигаем» — спортивные мероприятия. Программа «Мы профессионалы» посвящена профориентации, «Мы вместе» — волонтёрству. В числе основных критериев оценки работы учитывалось количество мероприятий и число вовлечённых в них граждан.

«Мне кажется, что ни один Молодёжный центр Красноярского края не имеет таких площадей и такого наполнения, как наш. Городская администрация приложила много сил для создания Молодёжного центра, и он функционирует на полную мощность. Приезжающие удивляются тому, как у нас уютно и красиво. Как правило, центры, принимающие «Фарватер», ограничены по площади. Например, в эту поездку в Лесосибирске команда была разобщена на разных площадках. Какие–то мероприятия и мастер–классы проходили в Молодёжном центре, какие–то в Доме культуры, остальные — в лицее. Мы даже не успели везде, возможно, поэтому не смогли проявить себя в полную силу», — пояснила начальник отдела молодёжной политики управления по взаимодействию с общественными организациями и молодёжной политике администрации города Екатерина Гуменко.

Всего в этом году честь норильской молодёжи защищали 23 человека, в том числе двое сопровождающих. Отборочный этап на место в делегации проходил в виде кастинга среди одарённых горожан в возрасте от 14 до 35 лет. По итогам выезда, помимо награды за второе место, команда привезла множество трофеев за сольные, парные и командные выступления в вокале и хореографии.

«Мне понравился как сам проект, так и его мероприятия. Эмоциональное настроение, атмосфера — всё было замечательно. Я впервые принимала участие в подобном форуме. Получила ценный опыт, познакомилась с ребятами из разных направлений. Побывала на мастер–классе по рэпу, услышала дельные советы по созданию текстов. В дальнейшем решила оставить работу в ансамбле в качестве хобби и сконцентрироваться на создании собственных песен», — поделилась впечатлениями вокалистка Екатерина Коваленко.

В качестве приза команда молодёжи Норильска получила сертификат на 30 000 рублей. Сейчас руководители делегации решают, как распорядиться этими средствами. Скорее всего, для ребят изготовят памятные сувениры о поездке. Отметим, что поездка осуществлялась за счёт средств муниципальной программы «Молодёжь муниципального образования город Норильск в XXI веке».