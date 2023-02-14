Сергей Козупица в рамках рабочего визита осмотрел объекты реновации в Норильске

На объекты по адресам: ул. Спортивная, 4 и 6, в Талнахе, где в скором будущем появится два новых среднеэтажных дома, уже завезены строительные материалы — металлоконструкции и каркасы. На сегодняшний день заказчик работает над изготовлением панелей, которыми будет облицован фасад домов. Для строительства будущего дома по ул. Спортивной, 6 уже установлены 22 сваи из 61. Планируется, что дома будут сданы в декабре 2024 года.

Следующими объектами стали строительные площадки на ул. Нансена, 56, и ул. Лауреатов, 58. Здесь на данный момент ведутся подготовительные работы для начала устройства нулевого цикла зданий, а также происходит испытание свай статической нагрузкой.

Также Сергею Козупице презентовали проект капитального ремонта здания Заполярного государственного университета им. Н. М. Федоровского. Вместе с ним он оценил проект строительства нового кампуса для студентов и преподавателей. В ходе встречи заместитель председателя краевого правительства отметил научно-практическую работу, проделанную университетом по изучению мерзлоты.

Последним этапом визита стало рабочее совещание по вопросу реализации мероприятий комплексного плана до 2035 года. Сергей Козупица сделал акцент на том, что комплексный план реализуется уже не первый год и встречи в начале года с коллегами проводятся для того, чтобы обсудить текущий статус объектов, а также посмотреть, как и в какие сроки выполняются поставленные задачи. Он уверен, что это действительно верная традиция.

«С руководителями краевого центра мы посетили объекты комплексного плана и объекты, реализуемые в рамках муниципальных программ, где совместно проконтролировали ход строительства и ремонтных работ. На строительных площадках были приняты определённые решения, которые мы дополнительно введём в работу. До конца весны этого года мы должны увидеть готовые ростверки и фундаменты для четырёх домов на двух строительных площадках, а летом уже начнём собирать каркасы будущих жилых домов», - отмечает Дмитрий Карасев.

Заместитель председателя краевого правительства Сергей Козупица подытожил, что целью данного визита является не прослушивание отчётов, а точечная проработка отдельных вопросов, которая в дальнейшем позволит успешно добиться поставленных целей.