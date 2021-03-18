«Серный проект» даст возможность увеличить количество рабочих мест в компании
«Серный проект» даст возможность увеличить количество рабочих мест в компании
Реализация проекта по утилизации диоксида серы на предприятиях Заполярного филиала компании «Норникель» («Серный проект») позволит создать более одной тысячи новых рабочих мест на предприятиях компании в Норильске. Об этом на II Международном форуме-выставке «Чистая страна» сообщил вице-президент компании Андрей Грачев.
В прошлом году компанией было выделено пять миллиардов рублей по этой программе и развернута стройка временных жилых комплексов для рабочих. Всего в «Серном проекте» будет задействовано 5,5 тыс. человек, создано более одной тысячи новых рабочих мест.
Ранее президент «Норникеля» Владимир Потанин сообщал журналистам, что, несмотря на отставание по реализации в 3-6 месяцев, компания намерена запустить проект в планируемые сроки - к 2022 году, а в 2023 году выйти на заявленные мощности.
«Серный проект» - крупнейшее экологическое мероприятие в программе модернизации производственных активов компании. После его реализации «Норникель» планирует сократить выбросы диоксида серы в Норильском промышленном районе на 85%. Объём инвестиций составляет около 250 млрд рублей.