«Серный проект» даст возможность увеличить количество рабочих мест в компании

В прошлом году компанией было выделено пять миллиардов рублей по этой программе и развернута стройка временных жилых комплексов для рабочих. Всего в «Серном проекте» будет задействовано 5,5 тыс. человек, создано более одной тысячи новых рабочих мест.

Ранее президент «Норникеля» Владимир Потанин сообщал журналистам, что, несмотря на отставание по реализации в 3-6 месяцев, компания намерена запустить проект в планируемые сроки - к 2022 году, а в 2023 году выйти на заявленные мощности.

«Серный проект» - крупнейшее экологическое мероприятие в программе модернизации производственных активов компании. После его реализации «Норникель» планирует сократить выбросы диоксида серы в Норильском промышленном районе на 85%. Объём инвестиций составляет около 250 млрд рублей.