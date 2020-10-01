Сертификаты от NordStar для участников забега по взлетной полосе
Сертификаты от NordStar для участников забега по взлетной полосе
Призеры забега получили подарочные сертификаты от авиакомпании NordStar на бесплатный перелёт. По данному сертификату победители имеют право на бесплатный перелёт «туда-обратно» по любому направлению.
26 сентября в Красноярском аэропорту прошёл забег по взлётно-посадочной полосе «Улётная пятерка». 1000 человек приняли участие в забеге на пять километров. Главным объектом стал самолёт Boeing 737-800 от авиакомпании NordStar в новой ливрее. Многие даже останавливались, чтобы сделать фото.
Каждого участника наградили медалью. А призёрам вручили подарки от партнёров. NordStar стал главным партнёром забега, и подарил 12 сертификатов на бесплатные перелеты по выбранному направлению «туда-обратно». Еще шесть сертификатов получили финалисты первой тройки в мужском и женском зачётах. Также один сертификат был разыгран среди остальных участников. И десять человек получили сувенирную продукцию от авиакомпании.
- Мы были рады стать частью такого красивого и доброго мероприятия. Со своей стороны, мы постарались сделать это событие максимально радостным и запоминающимся для всех участников: вручили по итогам забега отличные призы, презентовали на примере одного из наших самолетов Boeing 737-800 новую ливрею авиакомпании. Символично, что новая раскраска самолетов NordStar представляет собой яркий калейдоскоп эмоций и событий, которые дарят нам путешествия. Во время благотворительного забега 26 сентября каждый участник тоже испытал целый калейдоскоп эмоций, и, я уверен, надолго запомнит это прекрасное путешествие длиной в пять километров по взлетно-посадочной полосе базового аэропорта авиакомпании NordStar — аэропорта «Красноярск», - поделился генеральный директор авиакомпании NordStar Леонид Мохов.