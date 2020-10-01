Сертификаты от NordStar для участников забега по взлетной полосе

26 сентября в Красноярском аэропорту прошёл забег по взлётно-посадочной полосе «Улётная пятерка». 1000 человек приняли участие в забеге на пять километров. Главным объектом стал самолёт Boeing 737-800 от авиакомпании NordStar в новой ливрее. Многие даже останавливались, чтобы сделать фото.

Каждого участника наградили медалью. А призёрам вручили подарки от партнёров. NordStar стал главным партнёром забега, и подарил 12 сертификатов на бесплатные перелеты по выбранному направлению «туда-обратно». Еще шесть сертификатов получили финалисты первой тройки в мужском и женском зачётах. Также один сертификат был разыгран среди остальных участников. И десять человек получили сувенирную продукцию от авиакомпании.

- Мы были рады стать частью такого красивого и доброго мероприятия. Со своей стороны, мы постарались сделать это событие максимально радостным и запоминающимся для всех участников: вручили по итогам забега отличные призы, презентовали на примере одного из наших самолетов Boeing 737-800 новую ливрею авиакомпании. Символично, что новая раскраска самолетов NordStar представляет собой яркий калейдоскоп эмоций и событий, которые дарят нам путешествия. Во время благотворительного забега 26 сентября каждый участник тоже испытал целый калейдоскоп эмоций, и, я уверен, надолго запомнит это прекрасное путешествие длиной в пять километров по взлетно-посадочной полосе базового аэропорта авиакомпании NordStar — аэропорта «Красноярск», - поделился генеральный директор авиакомпании NordStar Леонид Мохов.