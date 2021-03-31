Сервисы Росрееcтра стали более удобными

Новый сервис доступен на официальном сайте ведомства. Для онлайн-обращения достаточно заполнить электронную форму, выбрав в качестве адресата управление Росреестра по Красноярскому краю и указав персональные данные и контактную информацию заявителя. В специальном поле следует кратко изложить суть проблемы. К запросу также можно прикрепить файлы с подтверждающими документами. Электронное обращение будет рассмотрено в установленные сроки. В среднем это занимает 15 дней.