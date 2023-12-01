Север готов к диалогу

Свою инициативу Дмитрий Карасев озвучил в ходе заседания круглого стола, состоявшегося в краевой столице. В заседании приняли участие: заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов, министр экономического развития региона Татьяна Магдибур, представители профильных комитетов, муниципальных образований, а также предприниматели.

На встрече был рассмотрен ряд вопросов, касающихся поддержки инвестпроектов на севере региона: предоставление льгот для резидентов Арктической зоны, совершенствование трудового законодательства, условия «Арктической ипотеки», принципы распределения субсидий между муниципалитетами.

Одним из наиболее обсуждаемых стал вопрос о создании в Арктической зоне региона оптово–логистических центров, что по замыслу специалистов позволит значительно улучшить северную логистику и в разы снизить цены на продовольственные товары.

Глава Норильска выступил перед собравшимися с докладом, в котором предложил рассмотреть возможность снижения налога на прибыль для арктических резидентов до 0% в бюджет субъекта РФ в течение первых пяти лет действия соглашения и до 5% в последующую пятилетку. Для получения данной льготы арктические резиденты должны: осуществлять деятельность в одной из приоритетных отраслей, определённых правительством РФ; инвестировать не менее 10 миллионов рублей в реализацию своего проекта в течение первых трёх лет действия соглашения; создать за тот же период не менее десяти новых рабочих мест с заработной платой не ниже средней по Красноярскому краю; не иметь задолженности по уплате налогов и сборов и не иметь аффилированных лиц — арктических резидентов в той же отрасли. По мнению Дмитрия Карасева, введение в Норильске налоговой преференции для резидентов Арктической зоны не нанесёт ущерба бюджету края, а наоборот, будет способствовать его укреплению и развитию.

Глава Норильска также представил участникам заседания доклад, касающийся совершенствования мер поддержки в сфере трудового законодательства для работников Крайнего Севера.

– С точки зрения привлечения кадров Норильск — очень сложный город, для которого характерен постоянный отток населения в места с более благоприятным климатом. Чтобы обеспечить кадрами особо значимые социальные сферы и отрасли, органы местного самоуправления, администрация города проводит большую работу на материке. Организуются выездные презентационные сессии, направляется информация в ведущие вузы, снимаются и распространяются в социальных сетях имиджевые видеоролики. Тем не менее, нехватка рабочих рук по–прежнему чувствуется. Одна из причин такого положения дел состоит в том, что для получения максимальной процентной надбавки, так называемых «полярок», вновь прибывшим специалистам необходимо отработать на Севере несколько лет, — обрисовал текущую ситуацию градоначальник. — Я считаю необходимым установить «полярки» для всех специалистов с первого дня трудоустройства без иных условий.

Все озвученные рекомендации и замечания будут включены в соответствующую резолюцию.

– Состоявшийся диалог позволит нам выработать положения, способствующие созданию благоприятных условий для тех, кто инвестирует в регион, создаёт новые рабочие места и повышает качество жизни на его северных территориях, — выразил общую точку зрения вице–спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов.