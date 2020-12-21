Северянам хотят разрешить ловить рыбу сетями

Новый закон о рыболовстве был принят ещё в 2018 году, но в силу вступила только его часть, вторая часть начнёт действовать 2021 году. В частности, в Красноярском крае полностью ликвидируются рыбопромысловые участки.

- Северяне постоянно ставят вопрос перед депутатами о том, что заканчивается срок рыбопромысловых участков. А новые мы не можем внести, потому что этого нет в законе. Сейчас у нас осталось только четыре рыбопромысловых участка. Мы проанализировали законодательство и убеждены, что любительскому рыболовству это не мешает. В общедоступных территориях жителям края можно ловить рыбу, это не противоречит федеральному закону, но не более 10 кг рыбы в сутки, как установлено Минэкологии. Однако в данной ситуации возникли разногласия с правоохранительными органами. Полиция стала штрафовать людей, говорят, что ловить можно только на рыбопромысловых участках, а самое главное — запрещено ловить сетью, — отметил председатель комитета Александр Симановский.

В Министерство экологии РФ в апреле было направлено обращение с предложением изменить правила рыболовства и на 76 участках в Енисейском, Туруханском, Таймырском Долгано-Ненецком и Эвенкийском районах разрешить ловить рыбу сетью. На данный момент документ проходит регистрацию.

Сотрудники МВД, в свою очередь, против данного введения, так как в большинстве случаев любительская рыбалка оборачивается браконьерством. Потому, по их мнению, сети можно использовать только на рыбопромысловых участках.

Депутаты не согласны с данной позицией, так как на северных территориях довольно затруднительно ловить рыбу без сетей.