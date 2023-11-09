Северянам увеличат размер ежемесячных выплат
Северянам увеличат размер ежемесячных выплат
Изменения коснутся ежемесячной компенсационной выплаты людям, ведущим традиционную хозяйственную деятельность. Эту меру установили еще до объединения края на территории Таймырского автономного округа.
Фактически коренные народы содержат себя за счет разведения оленей, рыболовства и охоты. Часть доходов, полученных от такого хозяйства, идет на личные нужды семьи, излишки реализуется.
На вырученные средства приобретаются ружья, патроны, хлеб. Со временем ежемесячная компенсационная выплата была закреплена и в законах края, но только с припиской о необходимости уплаты с данной выплаты НДФЛ.
Депутаты комитета по развитию северных и арктических территорий и делам коренных малочисленных народов Законодательного Собрания считают, что необходимо юридически перевести компенсационные выплаты в социальные, таким образом, отказавшись от уплаты НДФЛ.
Председатель комитета Людмила Магомедова: «По своему назначению компенсационные выплаты — это скорее мера социальной поддержки, которая в суровых климатических условиях жизненно важна для людей».
В случае принятия проекта северяне уже к Новому году получат ежемесячную социальную выплату примерно на 1500 рублей больше, поскольку не потребуется выплачивать НДФЛ.
Законопроект не потребует дополнительных финансовых средств, но в связи с тем, что документ предусматривает отмену выплаты НДФЛ, его принятие приведет к уменьшению доходов бюджета края ежегодно в размере около 31 млн руб.