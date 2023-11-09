Северянам увеличат размер ежемесячных выплат

Фактически коренные народы содержат себя за счет разведения оленей, рыболовства и охоты. Часть доходов, полученных от такого хозяйства, идет на личные нужды семьи, излишки реализуется.

На вырученные средства приобретаются ружья, патроны, хлеб. Со временем ежемесячная компенсационная выплата была закреплена и в законах края, но только с припиской о необходимости уплаты с данной выплаты НДФЛ.

Депутаты комитета по развитию северных и арктических территорий и делам коренных малочисленных народов Законодательного Собрания считают, что необходимо юридически перевести компенсационные выплаты в социальные, таким образом, отказавшись от уплаты НДФЛ.

Председатель комитета Людмила Магомедова: «По своему назначению компенсационные выплаты — это скорее мера социальной поддержки, которая в суровых климатических условиях жизненно важна для людей».

В случае принятия проекта северяне уже к Новому году получат ежемесячную социальную выплату примерно на 1500 рублей больше, поскольку не потребуется выплачивать НДФЛ.

Законопроект не потребует дополнительных финансовых средств, но в связи с тем, что документ предусматривает отмену выплаты НДФЛ, его принятие приведет к уменьшению доходов бюджета края ежегодно в размере около 31 млн руб.