Северяне получат государственную поддержку

Гранты получат 28 жителей Севера. Одним из победителей стал проект по созданию цеха по переработке рыбы в посёлке Хатанга. В одной из новых номинаций призовую строчку занял проект по разведению собак. Этим займутся глава крестьянско-фермерского хозяйства Таймыра Глеб Ядне и председатель Куюмбинского общества охотников из Эвенкии Сергей Корнилов.

Ещё около трёх млн рублей будут направлены на поддержку проектов в сфере культуры коренных народов Севера. Их авторы намерены организовать кукольный театр, этностудию, провести олимпиаду по эвенкийскому языку, театральный фестиваль, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и пр.

«Радует, что активность жителей Крайнего Севера не снижается. В этом году на конкурс поступило 30 заявок. Для сравнения: в 2022 году их было 21. Всего на реализацию инициатив северян направим более 23 млн рублей. В этом году, помимо традиционных номинаций конкурса, по просьбе самих жителей Крайнего Севера появились и два новых направления — разведение оленей и собак. Надеюсь, что все гранты будут успешно реализованы», — отметил руководитель агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края Антон Нарчуганов.