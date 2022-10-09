Северная закалка

Призыв к действию

В сложные 1990–е годы в особенно тяжёлом положении оказались жители Крайнего Севера страны. Именно поэтому 5 октября 1992 года была создана ассоциация — Союз городов Заполярья и Крайнего Севера, в состав которой к нынешнему дню входят 46 городов и районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий.

Приведём выдержку из телеграммы, под которой в 1992 году без страха подписались руководители северных городов и районов страны:

«...города в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним имеют ряд общих острых социально–экономических проблем. Государство пока их не решает. Предлагаем объединиться в Союз городов Крайнего Севера.

Совместными усилиями легче:

1. Формировать единую политику и стратегию в обеспечении жильём северян за пределами Крайнего Севера.

2. Координировать действия по общим проблемам для оказания влияния на принятие государственных, парламентских, правительственных решений по ним.

3. Определять ценовую политику.

4. Создавать тыловую продовольственную базу и др.

Если видите целесообразность такого союза, предлагаем встреться 12 марта в Москве. 10 городов Заполярья дали согласие. Ждём подтверждения по адресу: 169917, Коми Республика, Воркута, пл. Мира, 1а, Горисполком, Сигалю. Глава администрации Воркуты Сигаль А.З. Председатель Горсовета г. Инты Бородинских А.Н.»

Единым фронтом

Основные цели и задачи ассоциации — содействие стабилизации экономики Севера, социального положения северян; сохранение уникальной природы, коренных народов, их культуры и традиционных ремёсел. Эти задачи союз решает путём участия в законотворческой деятельности, используя законодательную инициативу депутатов от северных регионов, вырабатывая единые подходы на основе обмена опытом, применяя скоординированные действия городов по различным направлениям.

Ассоциация завоевала признание среди профессионалов, стала партнёром государства в формировании и реализации государственной политики на разных площадках. Сложились рабочие взаимоотношения с Советом Федерации РФ, Государственной Думой РФ, Минэкономразвития России, Минвостокразвития России, Общественной палатой РФ, Торгово–промышленной палатой РФ, с министерствами, комитетами и иными структурами исполнительной власти.

За годы работы удалось решить немало сложных вопросов. Союз внёс значительный вклад в подготовку главного закона для северян — закона о государственных гарантиях и компенсациях, на высшем государственном уровне доказал необходимость неотложных мер по некоторым, сугубо северным проблемам, возникшим в связи с переходом к рыночным отношениям. Также были внесены предложения, касающиеся налогового и пенсионного законодательства, изменений в Трудовом кодексе, реализации жилищно– коммунальной реформы с учётом особенностей Крайнего Севера.

Вместе с Комитетами Госдумы и Совета Федерации союз добивался увеличения субсидий на переселение из районов Крайнего Севера в более благоприятные климатические условия, участвовал в подготовке предложений в закон о субсидиях. Позже многие из них вошли в новый закон.

В своё время через Конституционный суд удалось добиться отмены сбора за прописку при переселении северян. На протяжении многих лет решался вопрос о возможности получения разрешения на переселение из районов Крайнего Севера в северные же районы, но с более благоприятным климатом. Сегодня эта норма также включена в новый закон о субсидиях. Союз городов Заполярья и Крайнего Севера первым поднял вопрос о вахтовом методе труда и проблемах, с которыми сталкиваются муниципальные образования.

В октябре 1995 года союзом был создан Экспертный совет по охране здоровья северян. В его состав вошли учёные–медики, организаторы здравоохранения, врачи различных специальностей, хорошо знающие проблемы Севера, пути и подходы для их эффективного решения. Экспертный совет стал инициатором и организатором медицинских ассамблей, которые стали действенным инструментом в решении ряда вопросов здравоохранения северных регионов; наладил контакты с представительством ВОЗ в России, что помогло провести в ряде городов союза обучающие циклы ВОЗ по диагностике и лечению туберкулеза. Члены совета участвовали в парламентских слушаниях, посвящённых разработке закона о здравоохранении в РФ, охране материнства и детства, вносили предложения и поправки в законы, касающиеся здравоохранения на Севере. К сожалению, в связи со структурными изменениями в сфере здравоохранения в 2013 году деятельность Экспертного совета была приостановлена.

Одна из важнейших забот союза — здоровье и культурное образование детей Севера. Так, в 1999 году были учреждены спартакиада «Заполярные игры» и межрегиональный фестиваль детского и молодёжного творчества «Сияние Севера», который провели уже 13 раз. Всероссийская спартакиада народов Севера России «Заполярные игры» в нынешнем году будет посвящена памяти Игоря Леонидовича Шпектора, занимавшего пост президента ассоциации.

Несколько лет ассоциацией организовывался детский отдых юных северян в Анапе, Евпатории, Республике Беларусь и в Подмосковье. С 2010 года проводились всероссийские экологические экспедиции (Республика Коми; Кенозерский заповедник в Архангельской области, ЯНАО; Ханты–Мансийская автономная область). Проведены четыре крупные международные экологические конференции — в Воркуте, Нарьян–Маре и Северобайкальске.

Стратегическое партнёрство

За годы работы союза в социально–экономической жизни Крайнего Севера произошли значительные изменения, но государство наряду с законодательной и практической деятельностью по–прежнему не всегда учитывает целый ряд серьёзных климатических, экологических и экономических проблем территории.

Для того, чтобы Север стал комфортным и привлекательным для людей, ассоциация продолжает активную работу по важным для северян направлениям. Это социально–экономическое положение муниципальных образований и реализация национальных проектов на Крайнем Севере; состояние жилищного фонда северных городов и посёлков, проблемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами из–за особых климатических условий; привлечение квалифицированных кадров для работы в Арктической зоне и на Крайнем Севере; развитие малой авиации для нужд здравоохранения на отдаленных территориях и так далее.

В начале 2022 года ассоциация «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера», которую возглавил депутат Государственной Думы Алексей Веллер, приняла активное участие в доработке законопроекта «О местном самоуправлении», обозначив позицию муниципальных образований северных территорий — членов ассоциации и направив большой перечень предложений и дополнений в профильный Комитет Государственной Думы РФ.

Сейчас Союзом городов Заполярья и Крайнего Севера совместно с привлеченными специалистами разрабатывается стратегия привлечения кадров на северные территории на долгосрочный период, а не в течение трёх–пяти лет. Ряд ведущих московских вузов готовы к сотрудничеству в сфере кадрового обеспечения с учётом широкой географии муниципальных образований, входящих в ассоциацию.

Арктическим советом на Союз городов Заполярья и Крайнего Севера, за 30 лет зарекомендовавшим себя как ответственный партнёр, возложена важная роль в объединении усилий государства и социально ответственных индустриальных компаний в решении общих для российских северов проблем.

В этом году в городе Ухте Республики Коми состоится 41–й съезд Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, приуроченный к 30–летию ассоциации. В его работе планируют принять участие представители администрации президента, федеральных, региональных и муниципальных органов власти, члены Общественной и Торгово–промышленной палат РФ, другие официальные лица и, конечно, ветераны ассоциации.

Всё это свидетельствует о том, что Союз городов Заполярья и Крайнего Севера нашёл свое место в жизни государства, развивается и продолжит это делать, представляя и защищая интересы северян.