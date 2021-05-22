Северные ноты
Северные ноты
Чем пахнет весеннее утро на озере Лама, северное сияние или даже горизонт одной из норильских шахт? Опытный парфюмер может не только ответить на эти вопросы, но и, разложив составляющие ароматов на ноты (спектры), воссоздать тот или иной аромат и связанные с ним ощущения. Один из таких экспертов — норильчанин Алексей Болтачев, парфюмер и выпускник авторских курсов по программе Grasse Institute of Perfumery (Франция).
Парфюмер–норильчанин — уже необычное сочетание, а парфюмера–горняка вообще сложно себе вообразить. Но, в отличие от большинства других представителей брутальных профессий, убеждённых, что от настоящего мужчины должно пахнуть потом, кровью и дымом, а в крайнем случае — гелем для бритья, Алексей уверен: индивидуальный аромат не меньше отражает характер и личность человека, чем выходной фрак или спортивный костюм. И никто не составит настоящие мужские шахтёрские духи лучше, чем тот, кто сам работает в шахте, а настоящий северный колорит может воспроизвести лишь тот, кто достаточно долго прожил в Заполярье.
– У меня часто спрашивают, чем меня привлекает парфюмерия. Мол, это ведь женская профессия. На самом деле, это далеко не так. Взять хотя бы самый популярный в мире аромат — Chanel No 5. Его придумал французский парфюмер русского происхождения Эрнест Бо, который служил в первую мировую войну на Кольском Заполярье. Кстати, на создание его лучших духов Бо вдохновила именно служба на севере и ароматы, которые он тогда обонял. Так что север предоставляет исключительную возможность вдохновляться и создавать действительно уникальные духи, которые придутся по вкусу не только северянам, но могут стать популярными во всём мире. Меня даже работа под землёй подвигает на создание ароматов. Вот иду я по –471–му горизонту и чувствую: «Ага, вот здесь сочетание такого и такого ароматов». Многие парфюмеры по своему опыту знают, что даже из самых благозвучных ароматов можно собрать нечто отвратительное, и наоборот — если расщепить самые обычные или даже не очень приятные ароматы на составляющие, можно составить из этих элементов нечто настолько приятное, что такими духами с удовольствием будут пользоваться.
Собственно, в этом и заключается основная работа парфюмера — разбирать порой даже тяжёлые запахи на ноты и писать с их помощью новую обонятельную (ольфакторную) симфонию. Вот сейчас я планирую сделать к Дню шахтёра аромат с запахом шахты на основе тех ноток, что можно обнаружить в горных переделах. Вот, например, пачули — у него очень интересный аромат (звучание): он такой сырой, влажный и землистый, немного плесенью и шоколадом отдаёт. Уникальное созвучие, пять в одном как минимум. Стоит добавить нотки озона и пороховую гарь после взрыва. Планирую обыграть всё это, смешать в нужных пропорциях и получить настоящие, первые в мире шахтёрские северные духи.
Для составления духов Алексей использует так называемый орган: стол, на котором самые интересные и популярные запахи разложены по нотам — от самых тяжёлых к лёгким и неуловимым. В арсенале норильского парфюмера около 450 ароматов, которые поставляют ему со всего мира. Именно бесконечные эксперименты с концентрацией и сочетанием занимают большую часть рабочего времени парфюмера. Результаты таких экспериментов заносятся в специальный дневник, который впоследствии применяется в работе.
– Вообще, при создании духов используют от десяти и до бесконечности ингредиентов, это зависит от задумки парфюмера, глубины и богатства звучания аромата. Но чем больше компонентов, тем сложнее настройка всей композиции в целом. Составление духов — это целая наука, довольно тонкая. Надо постоянно «слушать» новые ароматы и комбинации. Когда год назад я заболел ковидом, это была трагедия: у меня полностью пропало обоняние, и мир запахов для меня исчез. Слава богу, всё вернулось. Кстати, вопреки распространённому мнению о том, что у парфюмера должно быть невероятно тонкое обоняние, в этой профессии важна не столько чувствительность носа, сколько его «работоспособность». Я имею в виду способность в течении длительного времени работать с запахами. Ведь через какое–то время нос «забивается» и ты перестаёшь чётко различать ароматы. Мне в этом плане повезло, я могу очень долго работать без перерыва. Очень полезный навык.
Не меньшее значение в работе парфюмера играет и фантазия, умение перевести визуальный образ в ольфакторную сферу. Как без этого дара воссоздать аромат тундры или составить духи, напоминающие о неосязаемых объектах, например, северном сиянии? Чем талантливей парфюмер, тем ярче он сможет передать нужные ощущения.
– Что касается самих духов и ароматов, стоит отметить, что восприятие нами запахов — сугубо индивидуальное. Бывает, что одни воспринимают аромат как брутальный мужской, а другие его просто не переносят. Был у меня случай, когда я купил понравившийся мне аромат, а супруга его разнесла в пух и прах. Так что, выбирая духи, стоит учитывать не только свои предпочтения, но и то, как отнесутся к вашему выбору близкие. Кстати, сейчас очень актуально понятие «парфюмерный гардероб», определяющее уместность аромата на работе, в компании, в театре, в спортзале. Вы же не надеваете вечернее платье перед походом на фитнес, или спортивный костюм, отправляясь на светский раут? Лучше иметь в своём «гардеробе» несколько запахов разного стиля и направления, меняя их в зависимости от планов. И самое главное, не переборщите с парфюмом! Все, наверное, сталкивались с такой ситуацией: заходишь в лифт, а потом весь день чужой аромат на себе ощущаешь — более навязчивый, неуместный парфюм легко может заглушить ваш. Так что в подборе духов надо всегда быть аккуратным.
Грани хобби
Предмет
Наш герой имеет два высших образования и целый набор дополнительных специальностей, в том числе эксперта по связи, бакалавра теологии и даже учителя физической культуры. Сейчас Алексей работает старшим электромехаником на руднике «Комсомольский».
Старт
Всерьёз парфюмерией наш герой увлёкся всего лет пять назад: Оказалось, что в России очень сложно найти мастера, который может обучить подобному искусству — его только во Франции преподают. Для того, чтобы учиться там пять лет, не было ни средств, ни возможности. В результате Алексей нашёл очень хорошего парфюмера с двадцатилетним стажем, окончившего профильное заведение в Париже. Стажировался у неё, и лишь потом пустился в свободное плавание.
Коллекция
Сейчас в коллекции норильского парфюмера пять совершенно разных ароматов. Есть и собственный бренд: MR.BOLLEX WOODMURT. Недавно Алексей побывал на нескольких международных туристических выставках. Одна из них — московская MITT.
– Конечно, я чувствовал себя белой вороной, ведь там в основном собрались туроператоры или те, кто изготавливает сувениры. Мало кто понимает, что через парфюм тоже можно продвигать свою территорию. Воспринимали мою точку зрения по–разному: одни с недоумением, другие говорили, что надо по всему миру такие ароматы продавать. Директору одного из якутских музеев понравились духи «Северное сияние», она захотела сделать их представительскими. Я же пояснил, что на основе этого аромата можно создать новый, который бы лучше отражал характер территории. Мы сошлись на том, что я сделаю пять–шесть вариантов, а в Якутске выберут лучший, разработают упаковку и получат уникальную вещь. Музей вечной мерзлоты в Игарке тоже заинтересовался новшеством.
Что в планах? Так как я учился в семинарии, то обязательно запущу ещё и этакую философскую линейку, которая будет навеяна библейскими образами. Вообще, в этом и заключается прелесть ароматов: они в первую очередь пробуждают ассоциации, создавая у нас полноценные образы. Парфюмер — он как художник или музыкант, только вместо кисточки или нот использует ароматы.