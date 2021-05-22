Северные ноты

Парфюмер–норильчанин — уже необычное сочетание, а парфюмера–горняка вообще сложно себе вообразить. Но, в отличие от большинства других представителей брутальных профессий, убеждённых, что от настоящего мужчины должно пахнуть потом, кровью и дымом, а в крайнем случае — гелем для бритья, Алексей уверен: индивидуальный аромат не меньше отражает характер и личность человека, чем выходной фрак или спортивный костюм. И никто не составит настоящие мужские шахтёрские духи лучше, чем тот, кто сам работает в шахте, а настоящий северный колорит может воспроизвести лишь тот, кто достаточно долго прожил в Заполярье.

– У меня часто спрашивают, чем меня привлекает парфюмерия. Мол, это ведь женская профессия. На самом деле, это далеко не так. Взять хотя бы самый популярный в мире аромат — Chanel No 5. Его придумал французский парфюмер русского происхождения Эрнест Бо, который служил в первую мировую войну на Кольском Заполярье. Кстати, на создание его лучших духов Бо вдохновила именно служба на севере и ароматы, которые он тогда обонял. Так что север предоставляет исключительную возможность вдохновляться и создавать действительно уникальные духи, которые придутся по вкусу не только северянам, но могут стать популярными во всём мире. Меня даже работа под землёй подвигает на создание ароматов. Вот иду я по –471–му горизонту и чувствую: «Ага, вот здесь сочетание такого и такого ароматов». Многие парфюмеры по своему опыту знают, что даже из самых благозвучных ароматов можно собрать нечто отвратительное, и наоборот — если расщепить самые обычные или даже не очень приятные ароматы на составляющие, можно составить из этих элементов нечто настолько приятное, что такими духами с удовольствием будут пользоваться.

Собственно, в этом и заключается основная работа парфюмера — разбирать порой даже тяжёлые запахи на ноты и писать с их помощью новую обонятельную (ольфакторную) симфонию. Вот сейчас я планирую сделать к Дню шахтёра аромат с запахом шахты на основе тех ноток, что можно обнаружить в горных переделах. Вот, например, пачули — у него очень интересный аромат (звучание): он такой сырой, влажный и землистый, немного плесенью и шоколадом отдаёт. Уникальное созвучие, пять в одном как минимум. Стоит добавить нотки озона и пороховую гарь после взрыва. Планирую обыграть всё это, смешать в нужных пропорциях и получить настоящие, первые в мире шахтёрские северные духи.

Для составления духов Алексей использует так называемый орган: стол, на котором самые интересные и популярные запахи разложены по нотам — от самых тяжёлых к лёгким и неуловимым. В арсенале норильского парфюмера около 450 ароматов, которые поставляют ему со всего мира. Именно бесконечные эксперименты с концентрацией и сочетанием занимают большую часть рабочего времени парфюмера. Результаты таких экспериментов заносятся в специальный дневник, который впоследствии применяется в работе.

– Вообще, при создании духов используют от десяти и до бесконечности ингредиентов, это зависит от задумки парфюмера, глубины и богатства звучания аромата. Но чем больше компонентов, тем сложнее настройка всей композиции в целом. Составление духов — это целая наука, довольно тонкая. Надо постоянно «слушать» новые ароматы и комбинации. Когда год назад я заболел ковидом, это была трагедия: у меня полностью пропало обоняние, и мир запахов для меня исчез. Слава богу, всё вернулось. Кстати, вопреки распространённому мнению о том, что у парфюмера должно быть невероятно тонкое обоняние, в этой профессии важна не столько чувствительность носа, сколько его «работоспособность». Я имею в виду способность в течении длительного времени работать с запахами. Ведь через какое–то время нос «забивается» и ты перестаёшь чётко различать ароматы. Мне в этом плане повезло, я могу очень долго работать без перерыва. Очень полезный навык.

Не меньшее значение в работе парфюмера играет и фантазия, умение перевести визуальный образ в ольфакторную сферу. Как без этого дара воссоздать аромат тундры или составить духи, напоминающие о неосязаемых объектах, например, северном сиянии? Чем талантливей парфюмер, тем ярче он сможет передать нужные ощущения.

– Что касается самих духов и ароматов, стоит отметить, что восприятие нами запахов — сугубо индивидуальное. Бывает, что одни воспринимают аромат как брутальный мужской, а другие его просто не переносят. Был у меня случай, когда я купил понравившийся мне аромат, а супруга его разнесла в пух и прах. Так что, выбирая духи, стоит учитывать не только свои предпочтения, но и то, как отнесутся к вашему выбору близкие. Кстати, сейчас очень актуально понятие «парфюмерный гардероб», определяющее уместность аромата на работе, в компании, в театре, в спортзале. Вы же не надеваете вечернее платье перед походом на фитнес, или спортивный костюм, отправляясь на светский раут? Лучше иметь в своём «гардеробе» несколько запахов разного стиля и направления, меняя их в зависимости от планов. И самое главное, не переборщите с парфюмом! Все, наверное, сталкивались с такой ситуацией: заходишь в лифт, а потом весь день чужой аромат на себе ощущаешь — более навязчивый, неуместный парфюм легко может заглушить ваш. Так что в подборе духов надо всегда быть аккуратным.

Грани хобби