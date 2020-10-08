Сезон окончен, вернёмся в следующем

Совещание открывал Николай Тимофеев, исполняющий полномочия Главы города Норильска:

- Поводом для нашей встречи послужили не однократные обращения граждан в Администрацию. В своих обращениях люди задают вопросы по ремонту фасадов домов, по долговечности окраски. В этом году работы по фасадам подходят к концу. И встреча эта нужна, что бы обсудить итоги этого года и запланировать работы на следующий.

С докладом о ходе выполнения работ по ремонту фасадов зданий выступил директор Управления жилищно-коммунального хозяйства, Андрей Беспалов.

- Ремонт и окраска фасадов осуществляется в рамках муниципальной программы реформирования и модернизации ЖКХ. В рамках подпрограммы, на данные мероприятия Администрация выделяет субсидию Управляющим компаниям на проведение работ по ремонту и окраске фасадов. В связи с тем, что заявок от Управляющих компаний много, но финансирование ограничено, берутся во внимание именно те, которым ремонт сейчас наиболее необходим.

Полностью отремонтированы и окрашены семь объектов. В Талнахе – Енисейская, 6, Таймырская, 1 и 3, Горняков, 17. На этих домах утеплены швы, оштукатурен фасад, произведено шпаклевание и окраска. Так же установлены подъездные козырьки и двери. На Ленинградской, 3 корпус 2 в Центральном районе и Строительная 1а, Школьная, 3а по району Кайеркан установили ещё и карнизные отвесы, окна ПВХ и оконные блоки в подъездах.

К подрядчику, проводящему капитальный ремонт и окраску фасада, по адресам: Комсомольская 44а, 45б, 47б, а так же проезд Солнечный 10а, от Управляющей компании есть ряд замечаний, недостатки сейчас устраняются. 50 лет Октября 6, 8а, Набережная Урванцева, 23, и Кирова, 38 работы подрядчик планирует завершить в ноябре. То же самое касается и «сталинок» на Богдана 17 и 19. Школьную 5, работы по капитальному ремонту подрядчик планирует закончить к концу октября.

Облагораживание четырех «свечек» на улице Нансена 36,48,72,82 имеет переходящий контракт, работы по этим домам будут завершены в следующем году.

На большинстве объектов был сделан капитальный ремонт, который включил в себя: очистку от старой краски, герметизацию межпанельных швов, оштукатуривание, грунтовку и окраску. В этом году ремонт закончен или уже подходит к концу на фасадах 22 зданий. По причине пандемии, сроки выполнения капитальных работ оказались сдвинуты, и подрядчик к работе на большинстве объектов приступил только в середине лета. Сейчас для того чтобы продолжать работу при отрицательной температуре, рабочим придётся применить теплозавесы.

На следующий же год планируется окраска 25 жилых домов - Комсомольская, 41а,41б,43б,49а,49б, и завершение окраски фасада на проезде Солнечный, 1. Так же, по инициативе Администрации и Управляющей компании покрасят два дома напротив больничного городка – Б. Хмельницкого 23 и 27. В Кайеркане дома - Победы 9,15, Норильская 20,22,24,26 Строительная 11 и 13. Район Талнах- Таймырская 7, Космонавтов 9, Горняков 11. Из-за крайне неудовлетворительного технического состояния, будет произведён ремонт четырёх крылец многоквартирника на улице Лауреатов 73.

В связи с требованием края о необходимости комплексного подхода в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», будут обустроены дворы на улице Талнахская 48,Ленинградская 1,Ленинский проспект 42-1,2 корпус. Помимо капитального ремонта по фасаду, будет заасфальтирована и придомовая территория.

После доклада Андрея Беспалова, собравшиеся приступили к обсуждению возможности использования более долговечных материалов для окраски фасадов, и нового колористического альбома для города.

Спорный вопрос о применении современных материалов для ремонта фасадов Норильска, озвучил Дмитрий Карасёв, председатель постоянной комиссии Городского Совета по городскому хозяйству, депутат Норильского городского Совета депутатов:

- Что касается технологий работ, многим домам более 50 лет, фасады ослаблены, и держать нагрузку новых материалов, таких как - алюкобонд и керамогранит они не смогут. Из-за сильных ветров, алюкабонды отрываются. Цоколи Молодёжного центра, а там как раз применён этот материал, бьются и их необходимо заменять на постоянной основе. Везде есть свои плюсы и минусы и необходимо их учитывать. Мы постараемся, что бы новые колористические решения были учтены.

По итогам совещания, Николай Тимофеев призвал Управление ЖКХ контролировать выполнение работ подрядчиком, и докладывать о ходе выполнения работе еженедельно. Так же Управлению архитектуры совместно с Агентством Развития Норильска доработать колористический альбом, в ближайшее время провести совещание и отработать предложения по окраске домов города. Подготовить программу с возможными более устойчивыми к агрессивной среде севера материалами. Касаемо 2021 года, с комиссией по городскому хозяйству отработать и определить, каким домам ремонт наиболее необходим, выбрать оптимальные технологии по ремонту фасадов жилых домов.