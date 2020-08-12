Сезон охоты в Красноярском крае

По словам Павла Корчашкина, министра экологии и рационального природопользования края, с 22 августа будет открыта охота на пернатую дичь. Но есть исключения: на гуся можно будет охотиться только в Богучанском, Енисейском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Таймырском Долгано-Ненецком, Туруханском и Эвенкийском районах. С 1 по 15 декабря на территории общедоступных охотничьих угодий, а с 15 октября по 15 декабря в закрепленных охотугодьях будет открыт сезон охоты на сибирскую косулю.

Краевое министерство экологии напоминает, что для охоты в общедоступных охотугодьях необходимо разрешение на добычу охотничьих ресурсов, а на территории охотпользователей – ещё и путёвку, подтверждающую заключение договора на охоту. Также не забудьте оформить охотничий билет единого федерального образца и разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия.