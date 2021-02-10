СФУ и СибГУ будут готовить кадры для Сибирского отделения СО РАН

Данное сотрудничество даст возможность готовить кадры для СО РАН, а также реализовывать совместные проекты.

«Соглашение подписали председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон, ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев и ректор Сибирского государственного университета науки и технологий им. М. Ф. Решетнева Эдхам Акбулатов», — цитирует ТАСС сообщение на официальном сайте СО РАН.

Представители Сибирского объединения РАН уверены, что новые связи привлекут ещё больше молодых и перспективных учёных. Кроме того, как считает Румянцев, Красноярск — это территория с высокой концентрацией бизнеса, а Новосибирск — науки и образования, потому это сотрудничество будет полезно для каждой стороны.