Шаг в будущее

– Ярослав Анатольевич, мнение о Норильске сложить успели?

– Программа съезда была обширна, и времени на осмотр города особо не было, но одного взгляда хватило, чтобы понять: на территории присутствует мощное, социально ответственное градообразующее предприятие. Ясно, что благодаря помощи «Норникеля» у администрации города есть возможность организовать горожанам более комфортное проживание.

– Съезд проходил в спортивном комплексе «Айка». В Воркуте есть подобный объект?

– Да, есть спорткомплекс «Арктика», который был построен в 2012 году – с большим залом, двумя бассейнами. Мы планировали также построить большой физкультурно-оздоровительный комплекс, но в связи пандемией появились сложности с финансированием. И для того, чтобы ранее подготовленную проектно-сметную документацию актуализировать, необходимо провести экологическую экспертизу. А на съезде как раз обсуждался вопрос правомерности проведения такой экспертизы для некоторых объектов. И если выяснится, что с правовой точки зрения при строительстве социальных объектов без экспертизы можно обойтись, то мы будем продолжать пытаться реализовать этот проект. Говоря же о норильском спортивном комплексе – он выглядит впечатляюще. Интересно, что это не просто спортивный объект, это целый общественно-деловой центр.

– Норильску помогает «Норникель». А Воркуте?

– Нас поддерживает предприятие «Воркутауголь» - это дочерняя компания «Северстали». Однако они не обладают такими возможностями нам помочь, как «Норникель» - вам. Да, ежегодно мы заключаем соглашение о социальном партнёрстве, но сумма неизменна уже более 10 лет – 20 миллионов рублей. Например, в этом году мы согласовали с руководством предприятия «Воркутауголь» приобретение для школ и детских садов пары единиц снегоуборочной техники, автомобиля для перевозки хлеба и другое.

– Что из внедрённого в Воркуте может быть полезно Норильску?

– Сейчас мы реализуем уникальный проект. Городским Советом Воркуты и городским Советом Инты (Инта - это город неподалёку от Воркуты) была учреждена межмуниципальная дорожная служба, которая при этом является обществом с ограниченной ответственностью и может быть резидентом Арктической зоны. С одной стороны, это коммерческая организация, которая в соответствии с Федеральным законом «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» может получить льготы по налогам, имуществу, земле, а также иметь возможность воспользоваться дешёвым кредитованием, выйти на лизинг.

С другой стороны, эта служба решает вопросы муниципального значения. То есть у нас на территории появляется организация, которая, не извлекая из бюджета муниципалитета дополнительных средств, выполняет задачи, стоящие перед мэрией в части содержания и очистки дорог. Таким же образом может быть решена и проблема пассажирских перевозок – в Инте, например, недобросовестный подрядчик отказывается вводить новые маршруты, необходимые горожанам, и пока ничего с этим не поделаешь.

Но самое амбициозное, на что мы замахиваемся, – организация на территории Воркуты центров обработки данных. Федеральное законодательство не препятствует нашим планам. В муниципалитете есть всё необходимое – подходящий климат, который минимизирует затраты на охлаждение оборудования, избыточная электроэнергия, промышленные территории, которые можно реконструировать, земля. Плюс в Воркуте есть очень талантливая молодёжь – программисты, «айтишники», с которыми можно реализовывать подобные экспериментальные проекты. Это большой шаг в будущее.

– Какие вопросы, обсуждаемые на съезде, для Воркуты наиболее актуальны?

– Большая проблема нашего города – пустующее жильё и долги, которые из-за этого возрастают. Вдумайтесь: в посёлках Воркуты более 4000 пустующих муниципальных квартир, много встроенных нежилых помещений. Бремя оплаты теплоресурсов, коммунальных услуг приходится брать на себя муниципалитету.

Нагрузка на бюджет Воркуты в исполнительных листах по взысканию долгов более 800 миллионов рублей. Хотя мы понимаем – проблема эта не муниципальная, а государственная. Ведь муниципалитет не виноват, что угольная отрасль уже около 30 лет сокращается, люди уезжают. Когда в Воркуте работало 13 шахт, жителей было 250 тысяч человек. Сейчас функционирует четыре шахты и один угольный разрез, который тоже может закрыться, и население города – чуть больше 50 тысяч человек.

На съезде мы подняли вопрос о необходимости внести в ряд нормативно-правовых актов пункты, которые помогут муниципалитету справиться с этой проблемой на федеральном уровне. В законодательстве для арктических моногородов должна быть предусмотрена другая модель регулирования таких вопросов. Пустующее жильё «душит» муниципалитет, не даёт городу развиваться. Инта почти в таком же положении, однако в Воркуте ситуация более критичная. Городское хозяйство, социальная сфера могли бы развиваться за счёт собственных доходов муниципалитета, однако почти половина доходной части уходит на оплату исполнительных листов.

– Вы – уроженец Астрахани, учились и начинали работать в этом городе. Как вам, южанину, живётся на Севере?

– В Воркуте я чувствую себя как дома, во многом благодаря тому, что тундра и степь очень похожи, и там, и там – безграничное пространство, и чувствуешь свободу. И люди похожи – и жители Воркуты, и жители Астрахани живут в сложных климатических условиях – только одни страдают от холода, а другие – от жары.

– А на съезде было ощущение, что собрались единомышленники?

– Конечно. Суровый климат заставляет людей объединяться. Хочешь не хочешь, но таков закон: если ты сегодня кому-то не поможешь, завтра сам на помощь можешь не рассчитывать. А без поддержки на севере не обойтись. Собравшиеся на съезде коллеги это хорошо понимают. Пытаясь решить проблемы своей территории, они не отмахиваются и от проблем других. Где-то, например, нет такого мощного оттока жителей, как у нас, но сообща участники съезда могут вынести решение, которое внесёт изменения в законодательство, что нам поможет. Города севера России должны решать проблемы сообща. Съезд – это интересный и полезный опыт. И я рад был побывать в Норильске – в городе, который сегодня находится под пристальным вниманием всей России.